Nou conflicte laboral a Torraspapel: la plantilla d’una subcontractada porta la seva empresa als tribunals
El comitè denuncia una modificació de les condicions imposada i no descarta noves accions pels problemes amb els pagaments
Els treballadors subcontractats que presten servei a la fàbrica de Torraspapel de Sant Joan les Fonts han portat la seva empresa, CTC by Randstad, als tribunals en un nou episodi de conflicte laboral. La demanda presentada pel comitè d’empresa aquesta setmana als jutjats de Figueres se centra en el canvi unilateral de les condicions de treball, mentre que els problemes recurrents amb el cobrament de nòmines i pagues extres continuen generant malestar i podrien donar lloc a noves accions.
El president del comitè d’empresa, Jordi Pararol, aclareix que el procediment judicial obert no té res a veure amb els retards en els pagaments. "Aquesta demanda no és pel tema de les nòmines, és pel canvi de condicions", remarca. En concret, es tracta d’una modificació substancial de condicions de treball impulsada per l’empresa subcontractada sense acord amb la representació dels treballadors.
Un dels punts centrals del desacord és la desaparició del concepte "non-stop" de les nòmines, substituït per un nou terme anomenat "quatre torns" (4T). Segons el president del comitè, aquest canvi no està recollit en el conveni del sector, que sí que reconeix explícitament el règim "non-stop". "Continuem fent les mateixes hores anuals, 1.744, i els mateixos torns de matí, tarda i nit. El problema és que se’ns canvia el concepte, i això ens deixa desprotegits legalment, sobretot de cara al futur", alerta.
Pararol també denuncia un greuge comparatiu amb la plantilla contractada directament per Torraspapel. "A Torraspapel ni tan sols es va plantejar eliminar el concepte non-stop", afirma. En aquest sentit, defensa que "Torraspapel sense nosaltres no podria existir, i nosaltres sense Torraspapel tampoc".
Problemes amb els pagaments
Paral·lelament al conflicte per les condicions de treball, la plantilla arrossega problemes amb els pagaments. El cas més recent ha estat el de la paga extra de Nadal. "La paga extra s’ha de pagar entre el 15 i el 20, com diu el conveni, i el que la va cobrar més d’hora va ser el dia 22", explica Pararol. En el seu cas, assegura que va cobrar només una part inicialment: "Jo mateix vaig cobrar una part i el 40% que em faltava el vaig cobrar el 7 de gener", exposa. Tot i això, adverteix que "hi ha gent que encara esperen parts de la paga extra".
Pel que fa a les nòmines mensuals, Pararol descriu una situació d’incertesa constant. "Una cosa és que cobris i l’altra que no saps si has cobrat bé", lamenta. Segons explica, cada mes apareixen conceptes nous o canvien les denominacions: "El mes que ve et paguen per la mateixa cosa, però et canvien el concepte. Clar, tu llavors ja no saps què estàs cobrant".
Tot i que aquests problemes no formen part de la demanda ja presentada, el comitè no descarta noves accions. "El tema de les nòmines serà una demanda que posarem d’aquí a poc", avança Pararol. "Primer acudirem a Inspecció de Treball i després al Tribunal Laboral", concreta. "No crec que arribem finalment a posar una demanda judicial perquè l'únic que nosaltres volem és que això es quedi palès", afegeix.
Aquest nou conflicte arriba després d’un episodi similar el maig passat, quan una part de la plantilla va denunciar retards en el cobrament de les nòmines. En aquella ocasió, l’empresa va al·legar una incidència informàtica i va assegurar que la situació quedaria resolta en poques hores.
Diari de Girona ha intentat posar-se en contacte amb CTC by Randstad perquè doni la seva versió sobre aquests nous fets, però no ha estat possible parlar amb cap representant de l’empresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
- Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
- En Julio Iglesias sabia coses