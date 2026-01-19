Avamed Synergy impulsa el talent jove i lidera la innovació en IA aplicada a la salut
Amb un creixement del 43% de la seva plantilla l’últim any, la companyia biotecnològica es posiciona com a principal promotora de la Càtedra ENIA, impulsant la investigació i la formació en intel·ligència artificial en l’àmbit sanitari
Avamed Synergy, amb seu a l’ecosistema tecnològic i innovador de Districte Digital Alacant, creix en estructura l’últim any, consolidant-se com a companyia referent en la captació de talent jove per al desenvolupament en R+D. Enginyers biomèdics, informàtics i analistes en mineria de dades s’han incorporat a l’equip multidisciplinari per impulsar els projectes estratègics de l’empresa. Entre ells, destaca Fluxus, software mèdic assistit per Intel·ligència Artificial (IA) que, mitjançant algoritmes natius i tècniques d’Aprenentatge Profund (DL), ofereix per al camp de l’oncologia predictiva una anàlisi avançada de la incertesa i la capacitat d’anticipar la dinàmica tumoral. Fluxus arriba amb una primera versió (MVP) completament funcional, la qual es troba en fase de validació regulatòria, amb la previsió d’arribar al mercat a principis del 2027.
Aquest procés d’expansió es reflecteix també en les seves xifres: l’últim any, Avamed Synergy ha aconseguit un creixement del 43% en el seu equip tècnic i investigador, una fita que reafirma l’aposta de la companyia per sumar perfils tècnics i joves talents que enriqueixen els seus projectes de R+D.
A més del seu creixement intern, l’empresa biotecnològica reforça el seu compromís amb la innovació al ser promotora principal de la Càtedra empresarial ENIA-UA (integrada al pla d’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial). Aquesta iniciativa, en la qual participen també altres empreses i institucions, impulsa una IA ètica i responsable, fomentant la investigació aplicada, la transferència de coneixement i la formació de nous professionals.
La participació d’Avamed Synergy contribueix a acostar la Intel·ligència Artificial a l’àmbit sanitari i a la societat, creant espais de col·laboració entre el món acadèmic, el sector empresarial i les administracions públiques. Amb això, la companyia es consolida com un agent clau en la construcció d’un ecosistema innovador que connecta ciència, empresa i ciutadania, situant Alacant al mapa nacional de la innovació en salut.
Lucas Díez, CEO i fundador d’Avamed Synergy, afirma: «Experimentar el creixement de l’equip i veure com joves talents se sumen a aquest projecte, ratifica i reforça cadascun dels nostres objectius. No es tracta només de tecnologia: es tracta de construir confiança, de fer que la IA sigui ètica i útil per a metges, pacients i per a la societat en general. La Càtedra ENIA ens permet compartir aquest compromís amb altres institucions i empreses; junts estem creant un ecosistema que posa a les persones en el centre de la innovació en salut».
Amb aquest doble impuls —la incorporació de talent jove i el lideratge en iniciatives d’impacte nacional com la Càtedra ENIA- Avamed Synergy reafirma la seva vocació de transformar la biotecnologia i la intel·ligència artificial amb solucions reals per millorar la vida de les persones.
Experimentar el creixement de l'equip i veure com joves talents se sumen a aquest projecte, ratifica i reforça cadascun dels nostres objectius
Cirurgia digital i medicina de precisió
En aquesta línia de creixement, la companyia continua consolidant el seu paper com una de les empreses espanyoles més destacades en cirurgia digital i medicina de precisió, reconeixement recolzat per guardons internacionals com l’European Award in Medicine recentment rebut a Roma el mes de novembre passat, en la categoria de Tecnologia Sanitària. Aquest posicionament es recolza en la solidesa científica de Fluxus, un projecte que combina Big Data, Intel·ligència Artificial i tècniques natives d’aprenentatge automàtic per reduir la incertesa en la predicció oncològica i decisions en àmbit quirúrgic. El software, actualment en proves pilot en centres hospitalaris de referència, és validat per a la seva utilitat i impacte clínic en entorns reals i avança cap a la seva futura implantació.
La companyia, fundada el 2012 i distingida amb el segell de PIME Innovadora des del 2020, ha sabut aprofitar la seva ubicació estratègica al Districte Digital Alacant, un entorn que afavoreix la col·laboració entre empreses tecnològiques i facilita la transferència de coneixement.
En paral·lel, l’empresa contínua en la seva estratègia de finançament mitjançant ronda de capital privat oberta que permeti finalitzar la validació en centres hospitalaris col·laboradors i enfortir la seva posició en la recerca de futurs socis tecnològics i partners. Ronda que se suma a fases prèvies d’inversió que han permès a la companyia avançar en la seva missió de transformar l’oncologia predictiva i la cirurgia digital.
Amb una visió centrada en l’anticipació tumoral, la medicina de precisió i la millora de la qualitat de vida dels pacients, Avamed Synergy es prepara per a una etapa d’expansió nacional i internacional que consolidarà el seu lideratge en el desenvolupament de solucions basades en IA per a la salut.
