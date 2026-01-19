Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La compravenda d'habitatges augmenta un 2,3% al novembre i frega les 8.800 operacions

Les transaccions baixen lleugerament a Barcelona, mentre creixen a la resta de demarcacions

Habitatges en construcció en una imatge d'arxiu.

Habitatges en construcció en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Barcelona

La compravenda d'habitatges va tancar el novembre amb 8.794 operacions, un 2,3% més que el mateix període de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, les transaccions encadenen tres mesos d'increments interanuals, malgrat que el creixement s'ha anat moderant (+3% a l'octubre i +6% al setembre). Les prop de 8.800 operacions del novembre també representen un màxim en aquest mes des del 2022, quan es van registrar 8.897 operacions. Per demarcacions, Barcelona va ser l'única on van baixar lleugerament respecte de l'any passat (-0,13%), mentre que van augmentar a Girona (+7,1%), Lleida (+3,2%) i Tarragona (+7,8%).

Compravenda d'habitatge nou i usat a Catalunya (Area Chart)

Del total de transaccions del novembre, 7.197 van ser de segona mà (+5,6% interanual) i 1.597 d'obra nova (-10,1% interanual). Les dades que ha publicat aquest dilluns l'INE també mostren que les operacions d'habitatge lliure van créixer un 2,1% en comparació amb l'any passat, fins a les 8.276 transaccions; mentre que les de pisos protegits ho van fer un 6,15%, fins a les 518.

Quan falta un mes per a tancar l'exercici, les compravendes superen les 104.000 operacions, un augment del 14,26% respecte del mateix període de l'any anterior (91.396). Cal tenir en compte que durant aquest exercici s'han registrat diversos màxims des del 2007, previ a l'esclat de la bombolla immobiliària.

Compravenda d'habitatge per demarcació (Small multiple line chart)

Per demarcacions, a Barcelona es van registrar 5.504 compravendes, a Girona 1.251, a Lleida 581 i a Tarragona 1.458.

A L'Estat, les compravendes van augmentar un 7,8% anual, fins a les 58.646 operacions. El 93,6% eren lliures i el 6,4% protegides; alhora que el 21,8% d'obra nova i el 78,2% de segona mà.

TEMES

