Els gironins paguen cada dia més de 9 milions d'euros en impostos a l'Estat
La recaptació d’Hisenda a Girona encadena quatre anys en màxims històrics
L’activitat econòmica a la província de Girona ha tingut un impacte directe en els ingressos fiscals, que han crescut amb força durant l’últim any. L’augment del nombre de persones ocupades, l'increment del consum i l’encariment del cost de la vida han contribuït a disparar la recaptació tributària fins a nivells inèdits, fins al punt d'encadenar quatre anys consecutius registrant nous rècords històrics. Una tendència que, tot i suposar un major esforç per als contribuents, és habitualment interpretada com un indicador del dinamisme econòmic del territori.
Les darreres dades fetes públiques pel Ministeri d’Hisenda mostren que, entre gener i novembre, l’Agència Tributària va ingressar 3.183 milions d’euros a la província. Això representa un increment del 8,9% en comparació amb el mateix període de l’any anterior i, a falta dels registres de l'últim mes del 2025, ja és un 4,7% superior als registres de tot l'any anterior. Amb aquest ritme, la recaptació acumulada ja supera en més de 140 milions d’euros el total assolit durant tot l’exercici de 2024.
Les xifres també permeten dimensionar l’esforç fiscal que assumeix diàriament la província. El còmput global indica que contribuents i empreses de les comarques gironines aporten cada dia uns 9,5 milions d’euros a les arques de l’Estat a través dels principals impostos, tot i que una part d’aquests recursos es redistribueix posteriorment a les comunitats autònomes. Entre les figures impositives amb més pes hi ha l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats, aquest últim estretament lligat a l’evolució dels beneficis empresarials.
Els principals impostos
Com és habitual, entre totes les figures impositives, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) continua sent la principal font d’ingressos per a Hisenda a la província de Girona. Fins al mes de novembre, la recaptació per aquest concepte va assolir els 1.555 milions d’euros, amb un increment del 6,7% respecte a l’any anterior.
L’evolució demogràfica també juga a favor de la recaptació. L’increment del nombre de pensionistes i l’entrada de noves pensions amb imports més elevats han fet créixer les retencions aplicades a aquestes prestacions. A escala estatal, aquest concepte ha aportat un 11,3% més d’ingressos, una tendència que beneficia directament el Ministeri d’Hisenda.
Un altre factor clau és la decisió del Govern espanyol de no actualitzar els trams de l’IRPF d’acord amb la inflació. Aquesta manca de deflactació fa que molts contribuents passin a escales impositives superiors tot i no haver millorat realment el seu poder adquisitiu, una circumstància que els economistes assenyalen any rere any com una de les principals disfuncions del sistema tributari.
L’IRPF no és, però, l’únic impost que registra màxims. L’IVA també ha experimentat un augment significatiu de l'11,8%, amb una recaptació acumulada de 994,8 milions d’euros en els primers onze mesos de l’any. Aquesta evolució reflecteix una millora de l’activitat comercial, ja que són les empreses les encarregades d’ingressar aquest impost vinculat directament al consum.
Tot i això, l’indicador que millor radiografia l’estat del teixit empresarial gironí és l’Impost de Societats. La recaptació per aquest tribut ha crescut un 6,3% i se situa en 444,4 milions fins al novembre, una diferència que majoritàriament no deixa de ser la conseqüència de la millora dels comptes de resultats de les empreses de la zona.
Quatre anys consecutius
La recaptació fiscal a les comarques gironines no ha deixat de créixer des de la sortida de la pandèmia. Any rere any, les dades de l’Agència Tributària confirmen una escalada sostinguda dels ingressos, amb nous màxims que consoliden una tendència clarament alcista.
El primer gran salt es va produir el 2022, quan els principals impostos estatals van generar 2.533 milions d’euros a la demarcació. L’any següent, aquesta xifra va quedar àmpliament superada i el 2023 es va tancar amb 2.866 milions recaptats, cosa que va suposar un increment del 13,2% en només dotze mesos.
L’evolució positiva es va accelerar encara més el 2024. Abans fins i tot de completar l’exercici, Hisenda ja havia ingressat 2.922 milions d’euros a Girona, un volum que va permetre assolir, per primera vegada, el llindar dels 3.000 milions. El resultat final es va situar en 3.040 milions d’euros, una xifra històrica fins aleshores.
Aquesta dinàmica no només s’ha mantingut, sinó que s’ha reforçat durant el 2025. A falta de les dades definitives de tancament, la recaptació ja suma 3.183 milions d’euros, fet que confirma una successió ininterrompuda de quatre anys consecutius amb registres fiscals mai vistos fins ara a la demarcació.
