Els pescadors amarren les barques i fan vaga en contra de la burocràcia i la normativa europea
Consideren que les noves directives ofeguen el sector i reclamen una legislació pensada en el mar Mediterrani
Anna Ferràs/ACN
Els pescadors de les confraries catalanes han deixat amarrades totes les embarcacions aquest dilluns amb motiu de la vaga convocada al sector. Protesten en contra de la normativa europea que els suposa incrementar la burocràcia. El patró major de la confraria de pescadors de Blanes, Ferran Martínez, ha lamentat que cada vegada que surt a pescar ha de passar "dues hores fent feina de despatx". El sector recorda que al llarg dels últims trenta anys s'han fet molts passos per garantir la preservació del medi marí, però per contra només s'han trobat restriccions legislatives. Per això consideren que les directives europees ofeguen el món primari i reclamen una legislació que es tingui en compte la singularitat del mar Mediterrani.
