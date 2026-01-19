Girona, finalista a uns premis que reconeixen les millors destinacions turístiques
La revista defineix la ciutat com una destinació de referència "per als amants de la bicicleta"
Girona ha estat seleccionada com una de les dotze finalistes a Destinació Nacional dels Premis Condé Nast Traveler 2026, uns guardons que reconeixen anualment les millors destinacions, hotels i experiències turístiques a partir del vot dels lectors d’aquesta revista especialitzada en viatges.
Condé Nast Traveler ha avançat la llista de finalistes coincidint amb la celebració de FITUR, la fira internacional de turisme que té lloc aquests dies a Madrid. En la categoria de Destinació Nacional, els candidats són A Coruña, Cáceres, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife i Valladolid.
Segons ha informat la publicació, la votació dels premis s’obrirà a mitjans del mes de març, quan es donarà a conèixer la llista completa de categories, que inclourà també les habituals vinculades a hotels i allotjaments turístics.
En el cas de Girona, la revista apunta com a elements destacats la seva vinculació amb el cicloturisme i la gastronomia, i la defineix com una destinació de referència "per als amants de la bicicleta" i com un territori amb projecció culinària reconeguda internacionalment, amb mencions als germans Roca.
