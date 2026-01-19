Juan Carlos Alcaide: "O ets diferent o ets extint: l’experiència és la diferència"
El sociòleg i consultor Juan Carlos Alcaide, inclòs al Top 100 de Thinking Heads, defensa que l’empatia, la tecnologia i la cura del client gran són avui el veritable avantatge competitiu de les empreses.
Més de dues dècades treballant en servei al client, màrqueting de serveis i experiència de client avalen la trajectòria de Juan Carlos Alcaide. Sociòleg, consultor, autor de diversos llibres de referència i conferenciant a Espanya i Llatinoamèrica, insisteix que no estem en un temps de canvis, sinó en un canvi de temps.
1- Fa un temps se’t va reconèixer al Top 100 de conferenciants de Thinking Heads. Què va suposar per a tu aquest reconeixement?
Ho visc amb molta gratitud i, sobretot, amb sentit de responsabilitat. Sempre dic: «O ets diferent o ets extint; l’experiència és la diferència». Per a mi, ser al Top 100 és una oportunitat per amplificar un missatge molt clar: la relació amb el client no és una fase del procés, és el procés. L’empresa que no entengui això, per molt gran que sigui, corre el risc de tornar-se irrellevant en aquest canvi de temps.
2- Parles precisament de «canvi de temps» i no de simple «temps de canvis». En què es nota en el client actual?
En tres coses molt concretes. Primer, en el poder que té el client: compara en segons, opina a les xarxes, edita els teus continguts, canvia de proveïdor amb un clic. Segon, en el fet que viu en una economia de l’atenció, saturat d’impactes. I tercer, que la seva percepció és la seva realitat. Si percep que el tractes malament, t’has quedat sense client, encara que els teus indicadors interns diguin que «tot va ser correcte».
A més, és un client més digital, més emocional i, alhora, més escèptic. Vol rapidesa i comoditat, però també empara, respecte i coherència. Per això dic que les operacions i les emocions guanyen els cors: si només cuides els processos, et toleren; si cuides processos i emocions, et prefereixen; si hi sumes propòsit, et recomanen.
3- La teva gran bandera és l’empatia. Per què és tan estratègica avui?
Perquè, encara que ens agradi pensar el contrari, el cor té raons que la raó no entén. I en consum passa una cosa molt senzilla: el cor decideix i el cervell justifica. L’empatia no és «ser més bons»; és intel·ligència competitiva aplicada a la relació. És entendre què li fa mal al client, què li preocupa, què l’il·lusiona, i redissenyar processos, productes i comunicacions en conseqüència.
4- Has encunyat el concepte d’«empatia digital». Què significa exactament i com s’aplica?
És la capacitat d’una empresa per fer que el client se senti comprès, acompanyat i respectat a través de canals tecnològics: web, app, xatbot, xarxes socials, correu electrònic... El client actual és ubic, es relaciona anywhere, anytime, anyhow. L’empresa ha d’estar a l’altura amb una experiència omnicanal fluida, però també càlida. Sempre dic que la tecnologia ha de permetre ser més humà i més personal, mai al revés. La bona tecnologia és la que t’ajuda a conèixer millor el client, a personalitzar, a anticipar-te, a reduir friccions. La dolenta és la que deshumanitza.
5- Una altra de les teves obsessions és el client gran. Per què creus que és el gran oblidat?
Perquè hem confós digitalització amb juvenilització. S’ha pensat la transformació digital per a un usuari jove, ràpid, que ho fa tot amb el mòbil... i ens hem oblidat que Espanya és una societat envellida.
La veritable empatia cap a les persones grans no només rau a comprendre les seves necessitats, sinó també a valorar la seva saviesa i la seva experiència acumulada. El client sènior no vol sentir-se vell, vol sentir-se important. Això implica llenguatge clar, més temps, més paciència, canals presencials i telefònics dignes i no residuals. És obligatori ser digital, sí: per al proveïdor, no per al client. Si tu li dones empara, ell et dona lleialtat.
6- La intel·ligència artificial és a tot arreu. És una amenaça o una aliada?
És una amenaça si la utilitzem per amagar-nos del client darrere de menús infinits i bots que no escolten. Però pot ser una aliada extraordinària si la utilitzem per servir millor. La IA permet analitzar milions d’interaccions, detectar patrons d’insatisfacció, anticipar abandonaments, personalitzar la comunicació i alliberar els equips de tasques repetitives perquè se centrin en el que la màquina no sap fer: mirar als ulls, contenir, acompanyar. Jo ho resumeixo així: la IA no pot tenir cor, però sí que ha d’aprendre a no trencar el del client. I aquí la gestió de la queixa és clau. Si la IA t’ajuda a detectar, canalitzar i resoldre millor aquestes queixes, suma. Si la utilitzes per silenciar-les, resta.
7- Si una empresa vol prendre’s seriosament l’empatia i l’experiència de client, per on hauria de començar?
Jo proposaria tres passos molt concrets. Primer, escoltar de veritat: enquestes, sí, però també converses, xarxes socials, reclamacions, empleats de primera línia. Cada interacció és un examen i cada errada, una oportunitat. Segon, cuidar el client intern. Sense empleats orgullosos i ben tractats, és impossible tenir clients fidels. El servei al client no és un departament, és responsabilitat de tothom. I tercer, redissenyar dos o tres moments de la veritat del viatge del client —acollida, resolució de problemes, postvenda— amb una pregunta al cap: com fem perquè la persona senti que la coneixem, la reconeixem i la cuidem? No es tracta només de fer clients, sinó de fer clients que portin clients, que parlin bé de nosaltres.
8- Si haguessis de condensar el teu missatge a directius i empreses en una sola idea, quina seria?
Que l’empatia ja no és un valor tou, és pura estratègia competitiva. La satisfacció del client és un mínim higiènic; és necessària però no suficient. La lleialtat del client no té preu i es crea amb intangibles (si els tangibles han funcionat). La diferència està a convertir experiències correctes en experiències memorables.
Les experiències d’avui són els records del demà. Si aconseguim que cada interacció deixi una empremta positiva en aquesta memòria emocional, haurem guanyat una cosa més valuosa que una venda: haurem guanyat una relació. I no oblidem una última frase que sempre repeteixo: «Només hi ha un cap, el client, que pot acomiadar tota l’empresa gastant els seus diners en un altre lloc». Millor tenir-lo del nostre costat. Persones que cuiden persones amb l’ajuda de la tecnologia: aquest és el nou mantra.
