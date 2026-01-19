Ordeig fa costat a la vaga de pescadors: "Cal trobar una solució pràctica a la normativa europea"
El conseller d'Agricultura insisteix que el reglament MAP "s'ha d'adaptar a la realitat" del Mediterrani
Els pescadors amarren les barques i fan vaga en contra de la burocràcia i la normativa europea
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet costat a la vaga de pescadors de les confraries catalanes, que aquest dilluns han amarrat les barques en contra de la burocràcia i la normativa europea. "Cal trobar una solució pràctica a una normativa europea que no està adaptada a la realitat de la pesca del Mediterrani", ha volgut deixar clar Ordeig, que insisteix que el reglament del MAP (Pla Pluriennal del Mediterrani Occidental) "s'ha d'adaptar a la realitat" del Mediterrani. "Brussel·les ho ha de fer. D'una vegada per totes s'ha de modificar el MAP i que se'ns escolti realment", ha recalcat el titular d'Agricultura, que ha recordat que ja han presentat un dossier a la Comissió Europea.
"Es tracta d'un dossier pactat amb tots els països del Mediterrani per resoldre d'una vegada per totes aquests desajustos i inconvenients que perjudiquen el dia a dia dels nostres pescadors", ha conclòs Ordeig. Els pescadors catalans consideren que les noves directives ofeguen el sector i reclamen una legislació pensada en el mar Mediterrani. El patró major de la confraria de pescadors de Blanes, Ferran Martínez, ha lamentat que cada vegada que surt a pescar ha de passar "dues hores fent paperassa". El sector recorda que al llarg dels últims trenta anys s'han fet molts passos per garantir la preservació del medi marí, però, per contra, només s'han trobat restriccions legislatives.
