Transgourmet tanca el 2025 amb prop de 150 nous supermercats
En el marc del seu pla d’expansió, la companyia amb seu a Vilamalla també ha reformat 82 establiments
Transgourmet Ibèrica va tancar el 2025 amb la incorporació de 146 supermercats a la seva xarxa i la reforma de 82 establiments ja existents, en el marc del seu pla d’expansió a tot l’Estat. Catalunya ha estat un dels territoris amb més pes en aquest creixement, amb 46 establiments del total.
L’expansió de la companyia amb seu a Vilamalla s’ha estès a 15 comunitats autònomes i ha combinat obertures de nous punts de venda, adquisicions i acords comercials amb operadors locals. Dels 146 supermercats incorporats, 28 corresponen a noves obertures sota l’ensenya Suma, cinc de les quals a Catalunya. Pel que fa a Spar, Transgourmet ha inaugurat quatre establiments, tres a Barcelona i un a Girona, les dues demarcacions on el grup disposa de la llicència per explotar aquesta marca.
Operacions amb altres empreses
El creixement també inclou la incorporació de 37 supermercats a través de la societat Nuditrans, fruit de l’aliança amb Nudisco, així com els 40 establiments de Mallorca procedents de l’adquisició del grup de distribució alimentària Moyà Saus. A Catalunya, l’empresa ha sumat 37 botigues més a través de l’acord amb Llobet, cadena que opera a la Catalunya Central, que ha convertit Transgourmet en el seu proveïdor principal.
Paral·lelament a les noves incorporacions, la companyia ha dut a terme la reforma de 82 establiments arreu de l’Estat, amb l’objectiu d’actualitzar els punts de venda i adaptar-los a les necessitats de cada entorn. Segons l’empresa, aquestes actuacions busquen millorar l’experiència de compra i l’eficiència operativa.
En aquest context, Transgourmet també ha posat en marxa el nou format Suma Fresh&Go, orientat al comerç de conveniència i a un consumidor que prioritza productes frescos i solucions de compra ràpides. El director de l’àrea de Retail de la companyia, Jordi Arredondo, ha assegurat que "aquest creixement demostra que el comerç de proximitat i conveniència és al centre de l’estratègia de Transgourmet".
Més de 1.200 milions
Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.
L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
