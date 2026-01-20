Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els gironins s’allunyen de les ciutats: la província lidera la demanda d’habitatge rural

Viure en una ciutat gironina és un 33% més car que comprar una casa en una zona rural

Un home davant l’aparador d’una immobiliària a Girona.

Joel Lozano

Girona

El mercat immobiliari de la província de Girona trenca la tendència general de l’Estat. Mentre que a Espanya la major part de la demanda d’habitatge es concentra en entorns urbans, a les comarques gironines el comportament dels compradors és just el contrari. Segons dades de finals del 2025 del portal immobiliari Idealista, el 59% de l’interès per adquirir un habitatge a la demarcació es dirigeix a zones rurals, davant del 41% que opta per ubicacions urbanes, una singularitat que situa Girona com la província amb més demanda rural del conjunt estatal.

Demanda relativa de l'habitatge per províncies a les zones urbanes i i en zones rurals

Aquesta preferència pel món rural contrasta amb la dinàmica general del mercat immobiliari espanyol, on gairebé el 60% de la demanda es decanta per viure a la ciutat, mentre que el 40% busca habitatge fora dels nuclis urbans. Girona és una de les nou províncies que s’escapen d’aquest patró juntament amb Màlaga (57%), Granada (56%), Santa Creu de Tenerife (55%), Alacant i Múrcia (totes dues amb un 54%), Castelló (53%) i Almeria i Cadis (totes dues amb un 51%).

Diferències de preu

Les diferències de preu entre ciutat i entorn rural ajuden a explicar aquest fenomen. A la província de Girona, comprar un habitatge en una àrea urbana pot arribar a ser un 33% més car que fer-ho en una zona rural. El preu mitjà del metre quadrat en zones urbanes se situa en 2.745 euros, cosa que eleva fins a prop de 220.000 euros el cost d’un pis de 80 metres quadrats. En canvi, a les zones rurals, el metre quadrat baixa fins als 2.067 euros, fet que suposa una diferència de gairebé 60.000 euros per a un habitatge de característiques similars.

Preu mitjà de l'habitatge per províncies de les zones urbanes i de les zones rurals i la diferència

Tot i aquesta bretxa, la diferència de costa a Girona és notablement inferior a la registrada al conjunt de l’Estat. De mitjana, a Espanya comprar una casa en un entorn urbà costa un 99% més que fer-ho en una zona rural, és a dir, pràcticament el doble, segons les mateixes dades d’Idealista.

Madrid encapçala la llista amb la bretxa de preus més gran de l'habitatge entre zones urbanes i rurals, arribant a un 131% de diferència, seguida per Àlaba (126%) i Salamanca (115%). Completen el grup de províncies amb més desigualtats Càceres (114%) i Valladolid (102%), marcades, sobretot, pels preus baixos de les cases als entorns rurals, la majoria per sota dels 1.000 euros/m2.

Als grans mercats residencials, la bretxa arriba al 73% a Barcelona o al 72% a Sevilla, amb forts contrastos entre l'urbà i el rural, mentre que són més moderades a Màlaga (48%) i a València (33%).

