Els pagesos demanen un pla de vacunació de Dermatosi pel 2026 i lamenten la "falta de prevenció" de la Generalitat
Unió de Pagesos, Jarc i Asaja reclamen al Parlament mesures davant de la presència de la malaltia a França
Andrea Salazar (ACN) / Jordi Bataller (ACN)
Les entitats agràries Unió de Pagesos, Jarc i Asaja han demanat durant una comissió al Parlament un pla de revacunació de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) per enguany, després que les restriccions s'hagin tornat a aplicar a algunes granges catalanes per culpa d'un nou positiu. En concret, les entitats han lamentat la "falta de prevenció" de la Generalitat davant de la presència de la malaltia a França i han reclamat mesures per fer front a la situació actual, apostant per la vacunació preventiva. Així, els representants de les organitzacions han assegurat que la malaltia ha entrat a través dels insectes que es troben als aiguamolls de l'Empordà i han demanat que es netegin els marges dels rius.
"El patiment es podria haver evitat si la prevenció hagués funcionat", ha criticat la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que ha carregat contra el departament de prevenció de la Conselleria d'Agricultura. En aquest sentit, ha demanat una auditoria al servei de prevenció de sanitat ramadera i un òrgan de taxadors independents que facin el peritatge dels animals que s'han de sacrificar abans d'un buidatge sanitari, perquè les ajudes es basin segons aquest informe.
Per la seva banda, el president de l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Joan Carles Massot, ha lamentat que "falten solucions i propostes", i ha recordat que la vacunació preventiva "no és obligatòria però sí necessària". Així mateix, ha demanat "flexibilitzar" els criteris tècnics i sanitaris d'entrada dels animals a les explotacions, quelcom que el Govern està negociant amb el Ministeri.
Des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), el seu president, Pere Roqué, ha defensat que la culpa de la dermatosi no és dels pagesos, sinó de la gestió de la fauna cinegètica. En aquest àmbit, ha recordat que el vector de contagi d'aquesta malaltia ha estat un insecte, i per això ha demanat que es netegin totes les lleres dels rius i dels estanys. "Tenim un problema greu", ha conclòs.
Pagament de les ajudes
El Govern va fer efectiu la setmana passada el pagament d'1,5 milions d'euros destinats a indemnitzar els ramaders afectats per la DNC. Amb aquest abonament, va completar les indemnitzacions corresponents als buits sanitaris obligatoris aplicats a les explotacions situades dins els radis de Cassà de la Selva i Castelló d'Empúries. En total, l'import destinat a compensar els danys ascendeix a 6,3 milions d'euros.
