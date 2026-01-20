Les exportacions gironines a la Xina no remunten i s’enfonsen gairebé un 40% al novembre
Les vendes totals del sector carni de baixen un 21% respecte a l'any passat
Els efectes dels aranzels de la Xina sobre les importacions de porc europeu continuen afectant de manera directa les exportacions gironines. Les vendes de les empreses de la província al gegant asiàtic van caure al novembre fins a un 38,1% respecte al 2024, passant de 31,5 milions d'euros a 19,5 milions, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.
Aquesta caiguda supera la registrada a l'octubre quan les exportacions també van recular amb força. En concret, van passar de 34,07 milions d’euros el 2024 a 22,96 milions aquest 2025, un 32,6% menys.
Si ens fixem només en la carn, el principal producte que ven la indústria gironina a la Xina i que ha estat l'afectat pels aranzels, les vendes van caure pràcticament a la meitat el passat novembre, sumant fins a 12,1 milions d'euros, 10,3 milions menys que un any enrere.
La Xina va començar a aplicar els aranzels a les importacions de porc europeu, en represàlia pels gravàmens al cotxe elèctric. En el seu moment, l’impost va situar-se en un 20%, tot i que després de tancar la investigació antidúmping el gegant asiàtic el va rebaixar fins al 9,8%.
Més vendes als Estats Units
Malgrat els mals registres a la Xina, les empreses gironines van aconseguir al novembre revertir la situació dels darrers mesos als Estats Units, provocada també pels efectes dels aranzels. En concret, les exportacions gironines al mercat nord-americà van arribar als 18,66 milions d'euros, un 7,3% més que fa un any.
Aquesta millora arriba després que a l'octubre les vendes als Estats Units registressin una caiguda del 25,8% interanual, passant de 23,46 milions d’euros el 2024 a 17,42 milions el 2025, la baixada més intensa de tot el 2025.
Cauen lleugerament
En termes generals, les exportacions gironines van tancar el novembre amb una petita caiguda. En concret, al llarg del mes les empreses de la demarcació van fer vendes a l'estranger per valor de 687,5 milions d'euros, un 0,6% menys que fa un any.
Com és habitual el sector agroalimentari va liderar les vendes a l'estranger durant l'onzè mes de l'any, amb un total de 291,3 milions d'euros, un 3% més que en el mateix període del 2024. Tanmateix, les exportacions del sector carni van caure considerablement, arribant als 144 milions, un 21,2% menys.
Per darrere, la maquinària va ser el segon productes amb més vendes fora de l'Estat, amb 53,45 milions d'euros, un 9,7% menys interanual; seguida dels productes farmacèutics que van ingressar 52,55 milions, un 4,2% més.
Tot i això, les vendes a l'exterior de les empreses de la província en l'acumulat de l'any continuen registrant xifres superiors a les del 2024. Entre gener i novembre, les companyies gironines ja sumen 7.874,5 milions d'euros en exportacions, un 2,3% més que l'any passat.
Com és habitual, França va ser el primer destí de les exportacions gironines al novemvre , amb un total de 159,24 milions d'euros. El segueixen Itàlia (63,72 milions), Alemanya (49,91 milions) i Portugal (33,36 milions).
Les exportacions catalanes cauen un 2,1%
D'altra banda, les exportacions catalanes van caure un 2,1% al novembre, fins a situar-se en els 8.767,6 milions d'euros. Segons les dades del Ministeri d'Economia, ressalta que continuen a la baixa les vendes de Catalunya als Estats Units, fent paleses les conseqüències dels aranzels. En concret, en el penúltim mes de l'any van retrocedir un 10,9% interanual, fins als 315,8 milions d'euros, i van representar un 3,7% del total venut. En canvi, van disparar-se un 24,6% les exportacions cap a l'Àsia, fins als 911,9 milions d'euros. Les importacions van augmentar un 1,2% al conjunt de Catalunya (9.512,9 milions). D'aquesta manera, el dèficit comercial va superar els 1.050 milions d'euros, per sobre dels 767,3 milions del mateix període de l'any passat.
Al conjunt de l'Estat, les exportacions van situar-se en els 32.158 milions d'euros al novembre, un 1,5% per sota de la xifra de l'any anterior. També van retrocedir les vendes cap als Estats Units, un 8%, fins als 1.329,6 milions d'euros, segons recull l'agència ACN.
El Ministeri d'Economia ha calculat que entre gener i novembre les vendes a l'exterior s'han enfilat fins als 356.900 milions d'euros (+0,6%), assolint un nou màxim.
A Catalunya, les exportacions acumulades en onze mesos sumen 93.218,3 milions d'euros, un 0,8% més que el mateix període de l'any anterior (92.468,4 milions). D'aquesta manera, tot apunta que per tercer any consecutiu el global anual superarà el llindar dels 100.000 milions d'euros. Les xifres es coneixeran el 19 de febrer.
Les vendes als EUA noten l'impacte dels aranzels
Les dades que ha publicat aquest dimarts el Ministeri d'Economia constaten que les vendes de Catalunya als Estats Units encadenen quatre mesos de descensos interanuals. Al novembre, la caiguda es va accentuar respecte del mes anterior, quan el descens va ser del 10,9%, però es va allunyar del 30,9% registrat a l'agost, quan van entrar en vigor els aranzels globals. Aquest dimarts ACCIÓ també ha calculat que els aranzels de Trump han afectat un 2,9% de les exportacions catalanes.
Els Estats Units, però, no van ser l'únic país d'Amèrica on es va detectar menys activitat exportadora. Al Brasil, la tercera destinació de les vendes catalanes, les exportacions van caure un 3,2%, fins als 60,5 milions d'euros; un 17,4% a Xile, fins als 38,3 milions; i un 11,4% a Colòmbia, fins als 31,4 milions, segons ACN.
Els països de la UE es van mantenir com a principals socis comercials, on van anar a parar més d'un 60% de les vendes. En total, les exportacions a l'eurozona van ascendir fins als 5.137,8 milions d'euros al novembre, un 2,2% menys que l'any passat. Ressalta la caiguda de les vendes a Alemanya (-9,6%, fins als 885,7 milions). En canvi, van repuntar un 1,8% a França, fins als 1.313,5 milions. Les vendes a la resta d'Europa van caure un 3,1%, fins als 1.048 milions.
Si s'observa l'Àsia, destaca l'augment de les exportacions cap a la Xina, que van disparar-se un 46,4% anual, fins als 249,1 milions, un efecte totalment contrari al registrat a Girona.També ressalta l'Aràbia Saudí (95 milions, un 135% més), el Japó (83,3 milions, un 7,2% més) i els Emirats Àrabs (67,6 milions, un 18,8% més).
Els químics continuen encapçalant les vendes
Per productes, els químics van continuar encapçalant les vendes de Catalunya a l'estranger, tot i que van baixar un 8,1% en valor respecte de l'any passat, fins als 2.434,7 milions. Els van seguir els béns d'equip (1.391,7 milions, un 2,4% més) i l'alimentació, les begudes i el tabac (1.265,1 milions, un 5,7% més).
