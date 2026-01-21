La rendibilitat de l'habitatge de lloguer cau lleugerament a Girona
Els locals comercials són el producte que té un major retorn a gairebé totes les capitals
La rendibilitat bruta de la compra d'un habitatge per posar-lo al mercat del lloguer a la ciutat de Girona ha baixat lleugerament durant el 2025, segons un informe del portal immobiliari Idealista. En concret, a tancament d'any, la rendibilitat es va situar en un 5,6%, dues dècimes menys que 12 mesos enrere.
Aquest percentatge és inferior al registre mitjà a Espanya, tot i que en el cas del mercat immobiliari estatal la caiguda ha estat més pronunciada. La rendibilitat ha baixat durant el quart trimestre del 2025 fins al 6,7%, mentre que a finals el 2024 el retorn que oferia se situava al 7,2%.
Entre les capitals de província, Lleida és la que resulta més rendible, ja que arriba al 7,5%, seguida per les ciutats de Múrcia (7,4%), Zamora (7,2%), Huelva, Ceuta, Jaén i Castelló de la Plana (7% en tots quatre casos). Per sota del 7%, se situen Las Palmas de Gran Canària (6,7%), Àvila (6,7%), Lugo i Almeria (6,6% en tots dos casos).
Inversió en obra nova
Malgrat la caiguda del retorn, la percepció de l’habitatge d’obra nova com una inversió a llarg termini s’ha reforçat en el segon semestre del 2025. El 41% de les persones que consideren comprar un habitatge a estrenar assenyalen aquest motiu com la raó principal per optar per la compra d’aquest tipus d’immobles en lloc del lloguer. Aquest percentatge de suport representa un avenç respecte del 35% registrat el 2024 i del 37% del 2023, segons l’informe "L’habitatge d’obra nova el 2025", elaborat per Fotocasa Research. També es reforça l’opinió que aquesta adquisició, en comparació amb el lloguer, és una garantia de futur, ja que es tracta d’una consideració que augmenta del 32% al 35% en dotze mesos, segons el portal.
"En un context de tensió al mercat del lloguer, cada vegada més compradors veuen en l’obra nova una fórmula de protecció patrimonial i d’estabilitat, tant per viure-hi com per llogar-la", apunta María Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa. "L’elecció d’un habitatge a estrenar respon a una previsibilitat de costos i a una major eficiència energètica, factors especialment valorats per aquells que pensen en el lloguer com una estratègia sostinguda en el temps i no com una operació puntual", afegeix.
"A més, l’atractiu de l’obra nova rau en el fet que no requereix reformes immediates, redueix les despeses de manteniment i respon millor a les noves demandes de l’inquilí, que busca habitatges eficients, ben aïllats i amb estàndards de qualitat més elevats", conclou Matos.
Els locals comercials, els més rendibles
Els locals són el producte que té un major retorn a gairebé totes les capitals i Girona no és una excepció. La rendibilitat dels locals a la ciutat gironina es va situar en un 10,5%, una xifra, però que cau un 0,7% respecte a l'anterior exercici.
Els locals de Múrcia presenten el major retorn entre les capitals, amb un 11,6%, seguida per Saragossa, amb un 10,9%. El segueixen Tarragona i Lleida (amb un 10,7%), i a continuació es troben Las Palmas de Gran Canària i Àvila (amb un 10,6% a les dues ciutats). A Barcelona, és al 8,3% mentre que, a Madrid, la rendibilitat se situa al 7,3%.
Els garatges són, en contraposició, el producte menys rendible per a l'inversor a moltes capitals. En el cas de Girona el retorn se situa en un 5,4%. La rendibilitat més gran s'obté a Àvila (10,2%), Múrcia (9,6%), Castelló de la Plana (8%) i Guadalajara (7,5%). A Barcelona la taxa de retorn se situa al 6,6% i a Madrid es queda al 5,4%.
La capital amb els garatges menys rendibles és Salamanca, amb un 2,5% (l'única amb una rendibilitat inferior al Bo d'Estat), seguida per Palència (3,2%), Granada (3,4%), Vitòria (3,5%) i Ourense (3,6%).
