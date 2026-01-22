Ametller Origen factura 800 milions d'euros el 2025 gràcies a l'impuls de fruites i verdures, que ja representen el 40% de les seves vendes a botiga
El grup preveu obrir una desena de botigues el 2026 després d’assolir els 147 establiments, mentre que la seva quota de mercat global ja supera el 4%
Sabina Feijóo Macedo
El Grup Ametller Origen torna a tancar un exercici de xifres rècord. Ho fa en dimensió, ja que mai la cadena d’alimentació catalana havia tingut tants establiments, però també en volum de negoci, base de clients i quota de mercat. I és que la companyia ha tancat el 2025 amb una facturació de 802 milions d’euros (+18%), cosa que suposa un creixement lleugerament inferior respecte al registrat el 2024 –quan el grup va augmentar el seu volum un 23% fins als 681 milions d’euros– però que el manté en la senda del doble dígit.
Segons les dades facilitades, fins a un 90% de la facturació va provenir de les vendes a botigues, que van assolir 713 milions d’euros el 2025 (+19%), mentre que l’obrador central d’Olèrdola va facturar 36,9 milions, també amb un avenç del 19%. Per a la companyia, aquest avenç se sustenta en un nombre de clients cada vegada més ampli, ja que al llarg de l’últim any 1,4 milions de persones van comprar a les botigues del grup, un 17% més, mentre que la seva quota de mercat global ja supera el 4%. Fa dos anys, era del 3,5%.
Més botigues i creixement orgànic
Ara bé, com ha aconseguit Ametller guanyar-se el comprador? Ho atribueixen al creixement orgànic, d’una banda, i a una estratègia d’ampliació i modernització de la xarxa comercial, de l’altra. De fet, el grup va tancar el 2025 amb 147 establiments a Catalunya i Andorra, després de reformar una trentena de botigues i obrir dos nous punts de venda a Barcelona i Sant Andreu de Llavaneres. Lluny d’aturar-se, per a aquest 2026 la companyia preveu una desena de noves obertures. “Més d’1,4 milions de persones han confiat en el nostre model, basat en la qualitat, la proximitat i el control de l’origen”, subratlla Josep Ametller, cofundador i conseller delegat del grup, que situa la fruita i la verdura com un dels pilars del projecte empresarial.
En aquest segment, Ametller Origen ha fet un salt significatiu i ha assolit una penetració superior al 12%, davant del 8% de l’exercici anterior. És a dir, que segons dades ofertes per la consultora Nielsen i recollides per Ametller, 1 de cada 10 catalans compra aquest producte als seus supermercats. Aquesta categoria ja representa gairebé el 40% de les vendes a botiga i va créixer més d’un 14% el 2025. És el resultat, diuen, d’una aposta per la innovació agrícola, on només l’últim any el grup va assajar més de 300 varietats a la seva finca d’I+D de Cabrera de Mar per seleccionar aquelles amb millors propietats organolèptiques.
31 milions en inversions i un nou hub logístic
Sens dubte, el moment que millor defineix ara el grup és el de l’expansió. Quelcom que és conseqüència d’una intensa política inversora en què Ametller Origen va destinar 31 milions d’euros a reformes i ampliacions, a més de posar en marxa un nou hub logístic de 15.000 metres quadrats a la Zona Franca de Barcelona. Aquesta infraestructura centralitza la distribució de fruita i verdura, productes refrigerats i el servei de restauració, i està pensada per sostenir el creixement futur amb nivells més alts d’eficiència.
Més enllà de la fruita i la verdura, el grup també destaca per la seva referència en plats cuinats saludables, amb una quota del 12,53%, dos punts més que l’any anterior. L’obrador central d’Olèrdola va batre rècords de producció el 2025, amb més de 20 milions d’unitats elaborades. Prop del 20% d’aquesta producció ja es comercialitza a altres cadenes, dins i fora d’Espanya.
Ametller Origen també ha reforçat la carnisseria, després de tancar un acord amb el grup empordanès Arnall per a la gestió conjunta de més de 50 carnisseries pròpies, un procés d’integració que culminarà el 2026 a tot el territori català. En paral·lel, el negoci de col·lectivitats continua creixent de manera sostinguda i presta servei setmanal a més de 500 restaurants, 80 hotels i un centenar d’escoles, reforçant la seva presència al canal professional.
Amb més de 4.700 treballadors, Ametller Origen es consolida com l'empresa més gran de l’Alt Penedès per nombre d’empleats. Entre les seves novetats impulsades el 2025, destaca El Viver, un ecosistema formatiu omnicanal per dignificar l’ofici de venedor especialitzat, que ja ha format més de 1.200 persones. La companyia també ha estrenat una Àrea de Benestar, pionera en el sector de la distribució a Catalunya, que ofereix acompanyament físic, emocional i social, inclòs un servei confidencial disponible les 24 hores.
L’exercici ha marcat, a més, l’inici de les obres de l’Agroparc del Penedès, un projecte estratègic amb una inversió de 180 milions d’euros, la més gran de caràcter privat en la història de la comarca. El pla combina agricultura regenerativa en més de 100 hectàrees, circularitat de recursos i un nou model logístic. “La circularitat culminarà amb la distribució dels nostres aliments a l’àrea metropolitana amb camions 100% elèctrics”, avança Josep Ametller, amb l’objectiu de convertir el grup en un referent internacional en distribució sostenible.
