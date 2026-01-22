La fàbrica de Sanofi a Riells i Viabrea canviarà de mans: acord amb la polonesa Adamed
L’operació, prevista per al segon trimestre del 2026, inclou un període de transició en què Adamed assumirà progressivament la gestió del centre
Sanofi ha arribat a un principi d’acord amb la farmacèutica polonesa Adamed Pharma per transferir la propietat de la seva planta de fabricació de Riells i Viabrea. L’operació, segons el calendari previst per les companyies, s’hauria de tancar formalment durant el segon trimestre del 2026, i inclourà un període de transició en què Adamed assumirà progressivament la gestió del centre.
La multinacional justifica el canvi de mans pel fet que, a mesura que evoluciona el seu portafolis, "el perfil industrial" de Riells "ja no s’ajusta plenament" a l’orientació futura dels productes de la companyia. En aquest context, la firma assegura que ha buscat "una solució responsable i a llarg termini" perquè el centre continuï operant.
L’acord preveu que, un cop completada la transició, Adamed assumeixi la gestió i impulsi inversions per "ampliar capacitats" i reforçar la competitivitat del centre. Segons el comunicat, la farmacèutica polonesa també s’ha compromès a mantenir el nivell actual d’ocupació i les condicions laborals.
La planta acumula més de mig segle de trajectòria i està especialitzada en la fabricació de formes farmacèutiques orals sòlides. Actualment, dona feina a més de 200 persones en un complex de 66.800 metres quadrats. Segons les dades facilitades per la companyia, el centre produeix anualment uns 75 milions d’unitats corresponents a 77 formulacions destinades al tractament de 20 patologies. La producció se centra principalment en tres àrees terapèutiques: antiepilèptics, antimalàrics i agents tiroidals. Es tracta, a més, d’una planta clarament orientada a l’exportació: el 96% del que s’hi fabrica es distribueix a 77 països.
Les dues companyies expliquen que l’operació no ha de tenir impacte en pacients ni professionals sanitaris. Durant el període de transició, la producció continuarà amb normalitat i els medicaments que actualment es fabriquen a Riells es mantindran al centre. A més, Adamed continuarà produint durant diversos anys per a Sanofi els productes actuals, mentre la multinacional mantindrà la propietat dels medicaments i la distribució comercial.
Una empresa amb gairebé 3.000 treballadors
Adamed Pharma és una empresa farmacèutica i biotecnològica polonesa de propietat familiar amb prop de 40 anys d’experiència. La firma assegura que veu el centre de Riells com un actiu estratègic per créixer industrialment i reforçar la seva presència internacional. La copropietària i presidenta del consell de supervisió d'Adamed, Małgorzata Adamkiewicz, assenyala que l’objectiu és "construir junts una posició sòlida als mercats europeu i llatinoamericà".
La companyia es troba entre les deu empreses farmacèutiques més grans que operen a Polònia. La firma compta amb uns 2.800 empleats a tot el món i disposa de 256 patents per a medicaments innovadors i genèrics en 19 àrees terapèutiques diferents.
Més de 50 anys
Amb aquest moviment, Sanofi posa fi a una història de més de 50 anys. La companyia va celebrar el passat 2022 el 50è aniversari del centre industrial; allà, la multinacional francesa va anunciar inversions per valor de 15 milions d’euros a la planta entre el 2023 i el 2025, que se sumaven als 26 milions en inversions dels anteriors quatre anys. "Riells és un centre de referència per a Sanofi, del qual ens sentim molt orgullosos. Per això, gràcies a les inversions realitzades en els últims anys i les previstes volem accelerar l’adaptació d’aquest centre als reptes i oportunitats presents i futurs", va assegurar llavors la directora del centre, Audrey Lasserre.
Segons explica l'empresa en un comunicat, aquesta decisió forma part de l'estratègia de Sanofi de convertir-se en líder global en immunologia, enfocant els seus esforços en àrees terapèutiques prioritàries i alineant la seva xarxa industrial global per satisfer les necessitats futures dels seus medicaments en la investigació.
"Aquest projecte no consisteix a qüestionar allò que s'ha construït fins ara. Es tracta de crear condicions sostenibles per a l'operació i el desenvolupament a llarg termini de la planta", afirma Marzia Bove, responsable de Manufacturing & Supply del clúster General Medicines de Sanofi. "Confiem que, sota el lideratge d'Adamed, la planta mantindrà els més alts estàndards de qualitat i seguretat, alhora que invertirà en noves tecnologies per reforçar les capacitats de producció i distribució", conclou.
