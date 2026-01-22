La gironina Marlex fa canvis a l’equip directiu per "impulsar" el grup
Sarah Marlex ha incorporat Claudia Safont Clavel com a sòcia a l’oficina de Barcelona
El grup gironí de recursos humans Marlex ha anunciat canvis en el seu equip directiu en el marc d’una reorganització interna amb l’objectiu "d'impulsar les seves diferents marques", segons ha informat la companyia en un comunicat aquest dijous.
En aquest nou esquema, Marc Francés assumirà la direcció d’estratègia i desenvolupament del grup i mantindrà la vinculació amb projectes de la firma de selecció de perfils d'alta direcció Sarah Marlex com a soci fundador. Alhora, Ximo Soler, director d’operacions, liderarà les línies de negoci de reclutament i consultoria del grup. A Barcelona, Pol Llorens ha estat nomenat director de negoci de Sarah Marlex i, segons el comunicat, també assumirà la responsabilitat de l’àrea de manufactura i distribució.
Nova sòcia a Barcelona
La reorganització coincideix amb un altre moviment dins la seva divisió de selecció de directius: la firma Sarah Marlex ha incorporat Claudia Safont Clavel com a sòcia a l’oficina de Barcelona. Safont arriba després d’una trajectòria professional de més de tres dècades i, durant els últims 25 anys, ha desenvolupat la seva carrera a TBWA, empresa de comunicació i publicitat propietat de Omnicom Group, on va exercir com a presidenta i consellera delegada a Espanya. En aquesta etapa, ha treballat en projectes vinculats a sectors com l’automoció, la bellesa, les finances, el gran consum i el comerç detallista.
Actualment, Safont també forma part del consell assessor de Foment del Treball i, durant el darrer any, ha col·laborat amb la patronal com a responsable de la relació amb els grans associats. En la seva trajectòria, també ha estat vinculada a diferents òrgans i entitats del sector, com el consell de Madrid de l’Associació Espanyola de Directius (AED), la junta d’Autocontrol i el Club de Jurats d’Eficàcia de l’AEA.
Més moviments
Aquest no és l'únic moviment de la companyia en els últims mesos. Fa tan sols uns dies va anunciar la compra del 100% d’ADC Recursos Humans, una firma madrilenya especialitzada en l’externalització de serveis. A més, a finals d'any la firma especialitzada en la selecció de perfils d'alta direcció Sarah Marlex va incorporar Gerardo Seeliger com a nou soci a la seva oficina de Madrid per reforçar la seva activitat a la zona. Seeliger és una figura reconeguda en el sector a l’Estat, fundador de Russell Reynolds a Espanya i de la firma Seeliger & Conde, i amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge i la direcció empresarial.
