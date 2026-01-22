Pimec diu que les absències per la manca de transport no són permisos retribuïts i les hores s’han de recuperar
Argumenta que les autoritats insten a buscar alternatives de mobilitat i no han restringit els desplaçaments
Pimec ha lamentat profundament les incidències en la mobilitat que s’estan registrant, però remarca que les absències per aquest motiu “no tenen la consideració de permisos retribuïts” i les hores s’han de recuperar. L’entitat recomana a les empreses que consideri degudament justificades les absències per impossibilitat d’arribar al lloc de treball quan així s’acrediti, sense que això comporti conseqüències disciplinàries ni laborals. Ara bé, insisteix que “les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant l’acord entre empresa i treballadors”. L’argument és que les autoritats han instat a buscar alternatives de mobilitat i o han emès cap indicació de restricció general dels desplaçaments.
La patronal constata que les incidències en la mobilitat estan dificultant el desplaçament de molts treballadors i han tingut un impacte directe en el normal funcionament de les empreses.
"En cap cas és un permís retribuït, que només seria possible en cas que hi hagués una recomanació que les persones no es mobilitzessin", ha reblat el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, que ha afegit que "el que es diu és que es busquin vies alternatives per accedir al lloc de treball".
"Serien hores recuperables, hores que s'hauria d'acordar amb l'empresa com es redistribueixen al llarg de l'any", ha conclós.
