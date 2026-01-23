La consultora Inva BPO entra a Catalunya amb la compra de l’assessoria gironina AEMTIA
Els 15 treballadors de la firma de Girona s’integren al grup, que també ha obert oficina a Barcelona
La consultora Inva BPO ha desembarcat a Catalunya amb la compra de l’assessoria gironina AEMTIA. L’operació comporta la integració de la firma, creada el 2015, i de la seva plantilla, formada per 15 treballadors, que passen a formar part d’Inva.
Amb aquesta adquisició, Inva s’estrena a Catalunya amb activitat a Girona i, en paral·lel, amb l’obertura d’una oficina a Barcelona. Fins ara, la companyia tenia delegacions a Madrid, València, Sevilla, Màlaga i Bilbao, i amb aquest pas amplia a set les ciutats on opera.
Segons ha informat l'empresa, els responsables d’AEMTIA Edgar Martín, soci fundador, i Noelia Martínez, que va entrar a formar part de la firma l'any 2022, s’incorporen a Inva BPO com a socis -Martín a l'àrea fiscal i comptable i Martínez a l'àrea laboral-. AEMTIA, a més, deixarà d’operar amb el seu nom i la seva imatge corporativa per passar a fer-ho sota la marca Inva, en el marc del procés d’integració.
Ampliar l'oferta
AEMTIA estava especialitzada en assessorament a empreses en àmbits econòmic-jurídics, fiscals, laborals i de recursos humans, amb un enfocament tecnològic en la gestió. Inva defensa que la compra li permet ampliar l’oferta de serveis i guanyar capacitat d’acompanyament estratègic, especialment per a clients a Catalunya.
Amb motiu de l’operació, Edgar Martín ha assegurat que "compartim una visió comuna basada en la innovació, l’eficiència i l’acompanyament proper a les empreses" i que la integració els ha de permetre "continuar creixent i ampliar l’oferta de serveis".
INVA BPO és una firma d’externalització de processos empresarials que ofereix serveis d’assessorament fiscal, comptable, laboral, mercantil i financer per a empreses, professionals i organitzacions. Segons dades de la companyia, el 2025 va tancar amb una facturació de cinc milions d’euros i un equip de 96 professionals. Enguany, la companyia preveu superar els set milions d’euros en ingressos.
