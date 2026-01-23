Girona acull una sessió centrada en la relació entre urbanisme i activitat comercial
La seu gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya defensa que és una eina clau per a la regeneració dels nuclis urbans i la revitalització del comerç de proximitat
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va acollir aquest dijous a la tarda una jornada informativa impulsada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya per donar a conèixer els Plans Especials d’Usos i Activitats.
La sessió va anar a càrrec de l’arquitecta i urbanista social Itziar González, la qual va aportar la seva expertesa a partir de l’experiència adquirida en la redacció del Pla d’Usos de Ciutat Vella de Barcelona (2008) i, més recentment, del Pla del Nucli Antic d’Olot. A la presentació, també hi van assistir Marc Riera, president de la Demarcació de Girona del COAC, Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, com també de regidors i càrrecs tècnics de diferents ajuntaments de la província de Girona.
Durant la jornada es van presentar les línies generals del projecte de redacció dels Plans Especials d’Usos i Activitats que es desplegarà en onze municipis catalans: Igualada, Manresa i Berga; Valls, Vilafranca del Penedès i el Vendrell; Amposta i Tortosa; Figueres, Balaguer i la Seu d’Urgell. Aquests plans regulen els usos i les activitats permeses en cada zona i estableixen criteris que permeten als ajuntaments planificar amb paràmetres de sostenibilitat, qualitat de vida i desenvolupament econòmic, alhora que aporten seguretat jurídica a veïns, promotors i emprenedors.
