El gironí Jordi Frigola és reconegut a FITUR pel seu "lideratge transformador"
Els guardons de CaixaBank distingeixen a directius per la seva contribució a la transformació del turisme
CaixaBank ha celebrat aquest dimecres a FITUR la cerimònia d’entrega dels Premis CaixaBank Hotels & Tourism, que enguany arriben a la seva vuitena edició i reconeixen els "Líders amb Estrella", directius capaços d’impulsar transformacions profundes en el sector turístic, segons destaca l'entitat. Entre els 13 guardonats de tot l’Estat es troba el gironí Jordi Frigola, reconegut en representació de la Direcció Territorial Catalunya.
Jordi Frigola, propietari i director del Grup Frigola i dels hotels Delamar i Gran Hotel Flamingo de Lloret de Mar, ha estat distingit per la seva capacitat de reconvertir i reposicionar l’oferta turística del municipi, impulsant un canvi de model basat en: qualitat i disseny; sostenibilitat i respecte per l’entorn; diversificació de l’oferta i professionalització de l’experiència turística, segons detalla CaixaBank en un comunicat.
L'entitat bancària explica que el jurat ha valorat especialment la seva aposta per la modernització integral dels establiments —convertits avui en referents de turisme "adults only" i experiències de benestar— i la creació del Gammarus Restaurant & Beach Club, que ha contribuït a "reforçar la nova identitat gastronòmica i d’oci de Lloret".
"Des del Grup Frigola hem volgut demostrar que Lloret de Mar pot apostar per la qualitat, el disseny i un turisme respectuós amb el seu entorn. Amb el Delamar i el Flamingo vam iniciar un canvi en l’hoteleria urbana de platja, i amb Gammarus hem portat aquesta visió fins al mar", assegura Frigola.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep M. González, ha destacat que aquesta edició dels premis posa el focus en "la capacitat per liderar projectes de transformació aconseguint implicar tota una organització, sovint contra vent i marea".
L'entitat ha premiat a un total de 13 directius, distribuïts per tot el territori nacional:
- Direcció Territorial Barcelona: Miquel Villarroya, CEO del grup Spring Hotels.
- Direcció Territorial Catalunya: Jordi Frigola, propietari i director del Grup Frigola.
- Direcció Territorial Castella-la Manxa-Extremadura: José Ramón Molinero, director general de Puy du Fou.
- Direcció Territorial Ebre: Jorge Costa, propietari i CEO de Sommos Hotels.
- Direcció Territorial Castella i Lleó: Enrique Domínguez, CEO de Gaiarooms.
- Direcció Territorial Madrid: José Luis Santos, president i CEO del Grup Hoteles Santos.
- Direcció Territorial Canàries: Roberto Konrad, director general de Hovima Hotels.
- Direcció Territorial Nord: Elena i Gabriel Perez Maura, presidenta i CEO del Grup Costa Canaria.
- Direcció Territorial Balears: Joan Llull, president i fundador d'Hipotels Hotels & Resorts.
- Direcció Territorial Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia: Ana Mayor Pérez, vicepresidenta de Port Hotels.
- Direcció Territorial Andalusia: Luis Chabrera, propietari i CEO del grup Q Hotels.
- CIB: Philippe de Trémiolles, director general de European Camping Group.
