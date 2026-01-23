El Govern activa la construcció de nous magatzems nuclears
La societat pública Enresa inicia el procés per dissenyar els primers cementiris temporals, a Burgos i Guadalajara
David Page
El Govern va aprovar fa dos anys un nou full de ruta per a les pròximes dècades per al tancament i desmantellament de totes les centrals nuclears i per a la gestió de tots els residus radioactius. El nou Pla General de Residus Radioactius (PGRR) va suposar la confirmació de l’abandonament definitiu del projecte de tenir un sol magatzem nuclear centralitzat a Villar de Cañas (Conca) i va establir com a alternativa la construcció de set magatzems temporals, un per a cada central nuclear, ubicats als terrenys de les mateixes plantes.
El pla del Ministeri per a la Transició Ecològica passa perquè cada central tingui un magatzem temporal on es mantindran els residus d’alta activitat de la planta en principi durant uns 50 anys, fins que sigui operatiu el cementiri nuclear permanent on es guardaran els rebutjos radioactius per sempre (està previst que aquest magatzem geològic profund, AGP, sigui operatiu l’any 2073).
El nou PGRR contempla que cada un d’aquests magatzems que estan instal·lats a cada central nuclear comptin també amb unes noves instal·lacions de suport que permetin inspeccionar, mantenir i reparar allà mateix els contenidors en què es troben els residus. Una configuració més avançada que l’actual que pretén donar més seguretat als emmagatzematges, i que farà que aquests magatzems temporals individualitzats (ATI) deixin de ser-ho, per passar a convertir-se en uns magatzems temporals descentralitzats (ATD) gràcies a les instal·lacions extra de suport que estan previstes.
El Govern ha posat en marxa els processos per projectar la construcció dels primers d’aquests magatzems nuclears de nova generació, que es localitzaran a Burgos i a Guadalajara, en les ubicacions de les antigues centrals nuclears de Garoña i de José Cabrera (més coneguda com la central de Zorita).
El primer d’aquests ATD se situarà als terrenys que la central nuclear té a Santa María de Garoña, al nord de Burgos, tancada des de finals de l’any 2012. La societat pública Enresa, que és l’encarregada de la gestió dels residus radioactius a Espanya, desenvolupa des de fa anys els treballs de desmantellament de la central nuclear i ara ha activat el procés per dissenyar les instal·lacions addicionals necessàries per poder tractar allà mateix els rebutjos.
La central de Garoña ja compta amb un magatzem als seus terrenys, un ATI, on s’estan traslladant els contenidors de combustible nuclear gastat de la planta. El trasllat de tot el combustible radioactiu, que ara està a la piscina de la central, és previst que es completi el desembre del 2027. El pla del Ministeri per a la Transició Ecològica és, una vegada que ja estigui al magatzem tot el combustible nuclear, construir una instal·lació de suport per "realitzar tasques d’inspecció, manteniment, reparació i condicionament dels contenidors", segons es recull en la documentació oficial d’Enresa.
Licitació
Quan estiguin finalitzats els treballs de desmantellament de Garoña, l’actual ATI i la nova instal·lació de suport, així com altres edificis auxiliars, podran ser considerats una instal·lació nuclear independent, amb entitat pròpia, i passarà a denominar-se magatzem temporal descentralitzat (ATD). Enresa ha posat en marxa la licitació per contractar empreses privades per desenvolupar els treballs d’enginyeria per a la conversió de l’ATI i la seva transició a ser ATD, un nou tipus de magatzem nuclear que acabaran desplegant-se en cadascuna de les centrals nuclears espanyoles segons vagin tancant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència