Un problema informàtic deixa sense formació més de 6.000 aturats catalans
Centenars d’entitats no podran impartir cursos finançats pel Govern almenys fins al març
El SOC atribueix el retard a una "adaptació" i garanteix que els afectats rebran formació aquest any
Gabriel Ubieto
Milers d’aturats catalans no podran fer cap curs de formació finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) fins al 9 de març vinent, com a molt d’hora. Un "problema informàtic" a les oficines d’ocupació catalanes ha provocat que centenars d’entitats públiques i privades no puguin iniciar els seus calendaris de certificació professional, i ha deixat centenars de professors sense feina i amb l’amenaça d’expedients de regulació temporals (erto) fins que arrenqui el flux de subvencions. Els retards afecten al voltant de 6.000 persones, segons càlculs del SOC. Si bé fonts del sector eleven la potencial afectació a unes 10.000 persones.
"L’afectació era inevitable i hem buscat fer-ho quan la incidència serà més baixa, que és a principis d’any, quan es porten a terme menys cursos", justifiquen des del SOC. "Tots els usuaris tenen la formació garantida aquest any", insisteixen. "És un nyap i denota falta de previsió", repliquen les entitats formadores, els docents i els sindicats.
El problema se circumscriu als fons FOAP (formació d’ofertes en àrees prioritàries), que en la convocatòria del 2025 va moure 90 milions d’euros a través de 331 entitats, des d’ajuntaments, acadèmies, sindicats o patronals. Aquest es deriva d’un canvi normatiu, que obliga el SOC a migrar el sistema informàtic a un nou servidor.
En la migració esmentada una part de les seves operacions s’han vist suspeses, concretament les que incumbeixen als cursos de persones en atur que volen reciclar-se a través d’un certificat de professionalitat. El fet que els fons estatals per costejar les formacions no arribessin a Catalunya fins al desembre tampoc ha ajudat a evitar l’incident.
"Aquesta adaptació s’està portant a terme per poder gestionar les futures modificacions de les estructures formatives que preveu la nova FP, per poder oferir-les en tots els serveis i programes de cara el futur", afirmen des del SOC. "Els centres ja poden anar proposant nous cursos i si tot està a punt abans del 9 de març, podran començar abans", afegeixen aquestes mateixes fonts.
El SOC va informar dels problemes el 23 de desembre passat, tot just dos dies abans de Nadal, quan gran part dels centres i entitats formadores ja estaven de vacances. Ho va fer a través d’una nota informativa. "No són maneres. Hauríem agraït no assabentar-nos-en el mateix dia que es resolen els cursos. No crec que ells sabessin del retard dos dies abans de Nadal", afirma el president de Catformació, Marc Jacas. "No podíem comunicar-ho abans perquè no havíem resolt fins aleshores l’assignació de subvencions", repliquen des del SOC.
"La formació començarà amb normalitat durant el 2026, amb l’excepció que per a determinades accions formatives (que estan vinculades als certificats professionals) l’autorització de l’inici s’ha ajornat fins al 9 de març vinent", assenyalen des del SOC. No obstant, una altra part dels cursos no començaran fins al 3 d’abril, segons la primera nota informativa publicada pel SOC.
Des de Catformació temen que els terminis es puguin allargar més enllà d’aquestes dates i reclamen que l’augment de termini temporal per executar les formacions es blindi. "De tot el que no sigui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) no te’n pots fiar", afirma Jacas. "Hem volgut garantir la continuïtat formativa i donar les màximes certeses a tothom", repliquen des del SOC.
Aquest retard té derivades que poden complicar la vida d’aturats i formadors. Els primers no podran planificar la seva requalificació comptant amb els mesos de gener, febrer i part del març. Això per a alguns pot representar un problema d’ingressos, ja que la prestació d’atur és limitada i a alguns potser no els arriba per cobrir el curs de formació que haurien volgut fer.
Docents sense ingressos
Aquest tipus de cursos van des de formacions de dos mesos fins a algunes de vuit. Una altra complicació vindrà per a aquells que volien fer més d’una formació i el retard pot provocar que en comptes de programar-se els cursos de manera esglaonada, es treguin junts per poder executar-los a temps i això compliqui compaginar-ne més d’un.
L’altre col·lectiu afectat pel retard són els docents que imparteixen aquestes formacions. Sense cursos, molts es veuran sense feina, llevat que tinguin les capacitats i l’oferta per impartir un altre tipus de formacions. "No han tingut en compte el col·lectiu docent que vivim d’això", es queixen des de l’Associació de Docents Ocupacionals de Catalunya (Adocat). Entre el col·lectiu n’hi ha una part que són fixos discontinus, treballen per temporades i el retard pot significar que els cridin tres mesos més tard a treballar, cosa que implica que consumeixin tres mesos més de la seva prestació d’atur.
Una altra part dels docents exerceixen com a autònoms i aquests tres mesos sense feina es tradueixen en tres mesos sense ingressos. ¿Quants professors es veuran afectats? Des d’Adocat no tenen la resposta. "No hi ha un registre públic de docents acreditats pel SOC, malgrat que cal acreditar-se", afirmen.
"És evident que es podria preveure i no entenem tanta demora. Una cosa són 15 dies i una altra tres mesos", afirmen des del sindicat CCOO. "Hem manifestat al SOC la nostra preocupació pels usuaris que no podran fer les formacions i esperem que es pugui solucionar", afirmen des de la UGT. Les dues centrals imparteixen algunes formacions i, al seu torn, tenen representació en el consell de direcció del SOC.
