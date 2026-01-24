El sector turístic gironí busca créixer a FITUR: "Volem fer contactes i consolidar-los"
Institucions i empreses gironines aprofiten la fira per fer reunions, captar mercats i reforçar el relat de destinació
Són dies de moviment intens a FITUR. La fira internacional de turisme, que se celebra a Madrid entre dimecres i diumenge, concentra reunions, presentacions i trobades a contrarellotge als pavellons d’IFEMA, amb destinacions i empreses buscant visibilitat i aliances en un aparador on "s’hi troba tot el món".
En aquest escenari, el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, és present en l'edició d'enguany a l’estand de Catalunya. Des d’allà, explica que aquests dies serveixen per encadenar reunions amb actors del sector i amb mercats diversos, inclosos països "més emergents". L’objectiu, resumeix, és clar: "dies de trobada i dies de reunions per fer contactes i després consolidar-los en un futur", tot reforçant el relat del que el territori ofereix i el model de turisme "d’alta qualitat". Noguer també posa en valor que a la fira s’hi reuneixen tant agents de l’àmbit català i estatal com interlocutors internacionals, i que aquesta combinació permet treballar en paral·lel la consolidació del turisme "de casa nostra" i l’arribada de visitants de nous mercats.
La mateixa idea de fer xarxa la comparteix el teixit empresarial gironí. Pol Fages, soci de l'agència Outdoor Adventour, també present a la fira dins l’estand de Catalunya, defensa FITUR com un "punt de trobada molt important" sobretot per la "xarxa de contactes". Amb una trajectòria de dècades participant-hi, assenyala que per a una agència receptiva és el moment d’inici d’any per parlar amb agències emissores que envien clients a la Costa Brava i a Catalunya, fidelitzar-les i posar en comú com s’ha tancat l’exercici anterior i quines previsions hi ha per a la nova temporada.
També hi veu un espai per parlar de novetats i producte —noves experiències, itineraris o allotjaments— i per detectar cap on es mou la demanda en mercats concrets. Fages hi afegeix una tercera funció: el "benchmarking". Passejar per estands d’altres comunitats o destinacions competidores serveix, diu, per entendre com s’estan promocionant i què estan posant al centre del seu discurs.
Municipis a la fira
La presència gironina a FITUR també es concreta en projectes i municipis que aprofiten l’altaveu de la fira. Des de Lloret de Mar, la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, també present aquests dies a Madrid, ha explicat a l’agència ACN que la destinació està reforçant l’aposta per la intel·ligència artificial per millorar com arriba la informació del municipi als viatgers que planifiquen escapades amb eines com ChatGPT, i així guanyar precisió i impacte en els canals digitals on es prenen cada vegada més decisions.
En paral·lel, en clau de turisme sostenible, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat a FITUR la ruta Tourdera, resseguint el curs del riu Tordera i la riera d'Arbúcies a, com un actiu de senderisme i cicloturisme que connecta el Montseny amb el Mediterrani, amb l’objectiu de diversificar l’oferta, desestacionalitzar i atraure visitants cap als municipis interiors. El projecte, que integra 18 municipis, preveu incorporar a partir de l’estiu un planificador digital perquè l’usuari es pugui configurar la ruta a mida.
Blanes, també present a la fira, hi ha desplaçat una delegació encapçalada per l’alcalde, Jordi Hernández, i el primer tinent d’alcalde, Joan Felip, per mantenir reunions amb empreses i tour operadors i reforçar la promoció del municipi com a destinació atractiva durant tot l’any, més enllà del sol i platja.
A més, FITUR també deixa espai per als reconeixements. CaixaBank hi ha celebrat l’entrega dels Premis Hotels & Tourism, i entre els guardonats hi figura el gironí Jordi Frigola, propietari i director del Grup Frigola i dels hotels Delamar i Gran Hotel Flamingo de Lloret de Mar, distingit pel seu paper en el reposicionament de l’oferta turística del municipi.
