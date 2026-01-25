Aquest és el preu mitjà d’una habitació en un pis compartit a Girona
L'oferta s’ha incrementat un 41% en l'últim any mentre que la demanda ha disminuït un 16%
El mercat de les habitacions en pisos compartits a la ciutat de Girona mostra una evolució singular durant l’últim any respecte al conjunt de l'Estat. Segons dades del portal immobiliari Idealista, l’oferta s’ha incrementat un 41%, però aquest augment no ha anat acompanyat d’un major interès per part dels llogaters, ja que la demanda ha disminuït un 16%.
Aquest comportament contrasta amb la tendència general a Espanya. D’acord amb l’últim informe d’Idealista, l’oferta d’habitacions en pisos compartits ha crescut un 19% interanual durant el 2025, mentre que els preus s’han encarit un 4%, fins a una mitjana de 425 euros mensuals. A escala estatal, l’interès per aquest tipus d’allotjament també ha augmentat, tot i que ho ha fet a un menor ritme que l'oferta.
A la ciutat de Girona, el preu mitjà per arrendar una habitació a un pis compartit és lleugerament inferior a la mitjana estatal, amb una despesa mensual de 400 euros. Aquesta xifra s'ha mantingut invariable durant el darrer any, segons Idealista.
Les ciutats més cares
De fet, els preus s'ha estabilitzat a la majoria de capitals de província, amb pujades i baixades d'entre el -5% i el 5%. Tot i això, algunes ciutats superen aquestes dades com Zamora, on han crescut un 20%, seguida per Terol (19%), Ourense, Segòvia i Oviedo (amb un 17% en els tres casos). Els preus a Madrid s'han encarit un 2% aquest any, mentre que a Barcelona s'han abaratit un 3%. La caiguda més gran, per la seva banda, s'ha produït a Badajoz, amb un -17%, seguida per Alacant (-8%), Màlaga (-7%), València i Valladolid (-5% en tots dos casos).
Barcelona continua sent la ciutat amb lloguers d'habitacions més elevats, amb una mitjana de 600 euros al mes. A continuació, se situen Madrid (575 euros), Palma (525 euros), Sant Sebastià (500 euros), Màlaga (450 euros) i Bilbao (440 euros). A banda de Girona, amb 400 euros o més es troben les ciutats de Pamplona (430 euros), Vitòria (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (415 euros), Las Palmas de Gran Canària (410 euros) i Ceuta (400 euros).
Preferències per escollir llogater
Paral·lelament, el mercat del lloguer d'habitacions a Espanya mostra una evolució cap a criteris més flexibles a la recerca d'inquilins. El portal pisocompartido.com, pertanyent a pisos.com, revela al seu darrer informe corresponent al 2025 que les preferències dels propietaris estan canviant de manera significativa.
Una de les dades més destacades de l’estudi és que el gènere continua sense ser un factor determinant per a la majoria dels propietaris. El 65,8% dels anuncis publicats no especifica cap preferència en aquest sentit, un increment notable respecte del 45,2% registrat el 2024.
Entre els qui sí que estableixen preferències, els anuncis que busquen exclusivament noies representen el 8,5%, mentre que aquells que prefereixen només nois arriben únicament a l’1,6%. En comparació amb el 2024, la diferència és notable: aquell any, els pisos que acceptaven únicament noies suposaven el 14,5% del total d’anuncis, davant d’un 2% que acceptaven exclusivament nois.
Pel que fa a altres perfils, l’informe mostra que les parelles són acceptades en el 8,8% dels casos, mentre que els anuncis on es permeten mascotes representen l’1,9% del total, percentatges inferiors al 2024, quan les parelles eren acceptades en un 12,8% i les mascotes en un 5,1%. Un altre aspecte rellevant és que el 20,7% de les ofertes especifica que les habitacions són per a no fumadors. El 2024, aquesta xifra va ser del 31,8% del total.
Segons Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, "la necessitat de cobrir vacants ràpidament està portant molts propietaris a ampliar el seu ventall de candidats potencials. Aquest augment de més de 20 punts percentuals en la indiferència envers el gènere reflecteix un mercat que s’adapta a una demanda cada vegada més diversa".
