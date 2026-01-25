El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en diversos trams
El Govern subratlla que la previsió és que el 95% dels usuaris tinguin servei ferroviari
ACN
El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en alguns trams. A l’R1 hi haurà servei d’autobús entre Blanes i Maçanet-Maçanes; a l’R2 se circularà per via única; a l’R3 es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l’R4 hi haurà autobusos entre Manresa i Terrassa, i a l’RL4, entre Cervera i Manresa; a l’R13 hi haurà servei alternatiu entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l’R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l’R15 entre Reus i Riba-roja d’Ebre. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries perquè transporten més viatgers. Des del Govern apunten que la previsió és que el 95% dels usuaris tinguin servei ferroviari.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que el 80% d'usuaris tindran transport ferroviari i ha subratllat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries justament perquè són les que més viatgers transporten. Ha celebrat la feina feta entre el govern espanyol i la Generalitat, malgrat que ha admès certa descoordinació, i ha explicat que hi ha hagut 150 persones treballant, entre personal d'Adif i contractacions, per revisar i reparar la xarxa. A partir de dilluns seran 330, ha dit, ja que s'hi incorporaran 180 efectius més.
Paneque ha confirmat que el servei es reprèn 06.00 hores, però ha advertit que pot haver-hi "alguns desajustos" després de 48 hores d'aturada. També ha anunciat mesures addicionals per cobrir els trajectes afectats i facilitar la mobilitat dels usuaris. Així, hi haurà quatre trens Avant amb parada a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona-Sants –dos per sentit– que seran gratuïts, però caldrà reservar-hi plaça. A més, hi haurà 150 autobusos per suplir els trams tallats –aquest cap de setmana han estat 159, ha assegurat–, es manté suspesa la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona i les barreres del peatge de la C-32 al Garraf continuaran aixecades. Tot plegat fins dimecres.
Les línies regionals R16 (Barcelona-Tortosa) i R17 (Barcelona-Port Aventura) circularan amb normalitat, com també les línies de rodalia de Lleida, excepte l'RL4, i la totalitat de l'R2. En aquesta línia, però, encara no s'han acabat les feines d'adequació de la infraestructura al Garraf i caldrà que els trens hi circulin "uns dies amb mesures complementàries de via única i límits de velocitat", ha avisat Santano. Els treballs en aquest punt, ha afegit, ja estaven previstos per al mes de març però s'han accelerat i tenen una inversió de més de 3 milions d'euros, ha detallat.
Per tal de convèncer els maquinistes que dilluns vagin a treballar, s'ha acordat amb el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) un procediment per determinar quines vies seran operatives, que Renfe Viajeros n'acrediti la seguretat mitjançant personal propi i que es vagi reprenent el servei segons es vagin assolint les situacions de seguretat necessàries. Paral·lelament, Santano ha avançat que es crearà un grup de treball amb la Generalitat en el qual s'hi incorporarà l'Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària per tractar l'impacte que té el canvi climàtic sobre la infraestructura d'Adif a Catalunya.
"Se seguiran produint incidències. Els despreniments formen part del dia a dia", ha alertat el secretari d'Estat, que ha assegurat que es vol treballar per "minimitzar aquestes situacions". "És la garantia que estem donant als maquinistes i al conjunt de la ciutadania", ha conclòs.
De moment, s'han inspeccionat 69 punts considerats de risc mitjà-alt o alt i se'ls ha tractat com a situacions d'emergències per poder-hi fer obres de reparació immediatament. "En una situació normal estaríem fent una planificació d'obra, però en aquesta situació que considerem excepcional hem decidit convertir-los en emergència", ha explicat Santano.
L'estat de la xarxa de Rodalies és fruit d'anys de desinversió reconeguts tant pel Govern com per l'executiu estatal. El govern espanyol ha defensat l'"esforç inversor" que està fent actualment, que no té res a veure amb les "inversions molt baixes" del període 2011-2018, i ha garantit que la millora la "demostraran amb fets".
Paneque ha demanat "unitat" als grups parlamentaris catalans i ha assegurat que esquivarà el "soroll". Ho ha dit després que veus com la del líder d'ERC, Oriol Junqueras, o el de Junts, Carles Puigdemont, n'hagin demanat la dimissió. "Tenim tota la concentració a portar una solució", ha respost ella.
Sobre la recuperació total del servei, ha dit que es prendrà cada decisió quan n'estiguin convençuts i ha advertit que alguns talls, com el de Gelida i les obres de l'R3, van per llarg. "Pensem que és bo que hi hagi no només certes en la informació, sinó que estiguem molt segurs de cada pas", ha resumit. Amb la represa parcial d'aquest dilluns, el Govern calcula que es donarà servei a uns 300.000 usuaris.
