Caos en la mobilitat a Catalunya
¿Com és el centre de control d’Adif que ha tingut dues caigudes informàtiques?
El portaveu d’Adif no descarta un ciberatac com a possible causa de la nova interrupció de Rodalies
Guillem Costa
El centre de gestió de trànsit d’Adif és una peça crítica del sistema ferroviari espanyol. Des d’aquestes instal·lacions se supervisa i coordina en temps real la circulació dels trens, especialment en nuclis d’alta densitat com el de Barcelona i la seva xarxa de Rodalies. La seva funció principal és garantir que els trens circulin de manera segura, puntual i ordenada, gestionant senyals, desviacions, comunicacions i protocols d’emergència.
En el cas de Rodalies, el centre de control ubicat a l’estació de França actua com el «cervell» de la xarxa, expliquen fonts coneixedores de la infraestructura. Des d’allà es reben i envien dades constants sobre la posició dels trens, l’estat de les vies, els senyals, els sistemes elèctrics i les comunicacions amb maquinistes i estacions. Qualsevol anomalia detectada pot implicar decisions immediates, com reduir la velocitat, aturar combois o reorganitzar el trànsit per evitar riscos.
Aquesta funció sobre decisions crítiques explica la complexitat de reiniciar el sistema quan es produeix una caiguda com la d’aquest dilluns. No es tracta d’un simple reinici informàtic, sinó d’un procés que ha de garantir al cent per cent que tots els sistemes tornen a funcionar de manera sincronitzada i segura. Davant una fallada en les comunicacions o en els sistemes de control, el protocol obliga a aturar els trens com a mesura preventiva, ja que la seguretat ferroviària passa per davant de qualsevol altre criteri.
Programari avançat
Aquests centres integren múltiples tecnologies: programari de control, sistemes de senyalització, enclavaments electrònics i connexions amb altres centres d’Adif i operadors. Al reiniciar, és necessari comprovar un a un que tots els subsistemes estan correctament operatius, que no hi ha informació incoherent sobre la posició dels trens i que les ordres que es transmeten a la xarxa són fiables. Un error en aquest procés podria provocar situacions de risc, per la qual cosa la validació és exhaustiva.
Això és el que ha passat aquest matí, en el sisè dia de caos a Rodalies. Durant tots els intents de reinici dels itineraris durant els últims dies, el paper d’aquest centre de control ha sigut clau. Per tant, l’actual context complicava encara més les coses.
Les infraestructures de Rodalies arrosseguen dècades d’ús intensiu, amb sistemes que conviuen entre tecnologies antigues i modernes, mentre es realitzen obres de renovació i ampliació sense interrompre completament el servei. A tot això, s’hi ha sumat la caiguda d’aquest sistema, que no es descarta que es degui a un atac cibernètic.
Fallades com el d’avui posen en evidència que el restabliment del servei no depèn només de tornar a encendre els sistemes, sinó d’assegurar que tota la xarxa ferroviària funciona de manera segura i coordinada: un procés complex, lent i molt especialitzat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial