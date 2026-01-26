Cors que bateguen més enllà de les fronteres
La Fundació Akram Loubad es presenta a Barcelona amb un projecte humanitari amb la campanya #SinEquiposNoHayLatidos per reforçar l’atenció cardiològica a Gaza
Les malalties cardiovasculars continuen sent la primera causa de mort per malaltia al món. En escenaris de conflicte prolongat, on els sistemes sanitaris es danyen o col·lapsen, l’amenaça es torna més greu. Per donar una resposta sostinguda neix la Fundació Akram Loubad, entitat sense ànim de lucre que impulsa un projecte humanitari centrat en l’atenció cardiològica de la població de Gaza.
La fundació es va presentar a Barcelona, a l’Ateneu Barcelonès, davant representants sanitaris, institucionals i culturals. Va conduir l’acte Xavier Sardà i es va donar a conèixer una iniciativa d’origen personal amb vocació d’impacte col·lectiu.
Material cardiològic
El president i fundador de l’entitat, el reconegut cardiòleg català Akram Loubad, d’origen palestí i nascut a Gaza, va explicar que la fundació sorgeix d’una convicció profunda: «Quan saps que hi ha persones que podrien salvar la vida amb una atenció mèdica bàsica i no la tenen, mirar cap a un altre costat deixa de ser una opció». Segons va assenyalar, l’objectiu és «proporcionar atenció cardiólogica a la problació de Gaza que té malalties cardiovasculars».
En aquesta primera etapa, la Fundació Akram Loubad centrarà els seus esforços en l’enviament urgent de material cardiològic essencial, com desfibril·ladors, electrocardiògrafs (ECG) i equipament bàsic per al diagnòstic i l’atenció immediata. Una línia d’actuació que ja s’ha activat a través de la campanya #SinEquiposNoHayLatidos, concebuda per mobilitzar suport social i recursos que permetin cobrir necessitats mèdiques crítiques.
La cofundadora, Maira Salas, va remarcar durant la presentació que la fundació neix amb la voluntat d’actuar a més escala. «No es tracta només d’ajudar de forma individual, sinó de fer-ho de manera organitzada i sostinguda. Volem convertir la solidaritat en estructura i la voluntat en impacte real», va afirmar. També va posar l’accent en la dimensió humana del projecte i en la importància de no mantenir-se indiferents davant el patiment.
El patronat de la fundació reuneix perfils diversos que aporten mirades complementàries. Entre ells destaca la implicació del reconegut músic i creador Ramón J. Márquez, conegut com a Ramoncín, la projecció pública del qual ha contribuït a donar visibilitat al projecte des dels seus primers passos. Durant l’acte, Ramoncín va apel·lar al compromís personal com a motor del canvi: «Hi ha moments en els quals no n’hi ha prou amb opinar o posicionar-se; cal implicar-se. I aquesta fundació és una forma concreta de fer-ho».
Des de l’àmbit acadèmic i social, Carmen Parra, directora de la Càtedra UNESCO de Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, va destacar la importància de vincular salut, drets humans i justícia social. Per la seva banda, Telma Ortiz, cooperant humanitària amb experiència directa a Palestina i Gaza, va posar l’accent en la necessitat d’intervenir amb coneixement del terreny i continuïtat en el temps.
El projecte compta també amb el suport de l’empresari José Neri, patró de la fundació, que aporta la seva experiència professional al desenvolupament i consolidació de l’entitat, així com amb la implicació de Marc Loubad, membre del patronat i part de l’equip impulsor des de l’inici del projecte.
Compromís col·lectiu
Més enllà de la resposta immediata, la fundació treballa amb una mirada a mitjà termini, orientada a la reconstrucció del sistema sanitari. Un dels seus objectius estratègics és equipar una Unitat d’Hemodinàmica en un hospital de Gaza, clau per diagnosticar i tractar patologies cardiovasculars complexes, avui de manera inexistent o greument feta malbé. «Pensem en el present, però també en el futur», va explicar Loubad. L’acte de presentació va combinar intervencions institucionals amb moments musicals i culturals. La música al piano i una actuació final de dabke —ball tradicional palestí— van aportar una dimensió emocional que va connectar salut, cultura i identitat.
La Fundació Akram Loubad inicia així la seva etapa pública: actuar des de la urgència sense renunciar a la planificació. Un projecte nascut a Barcelona amb vocació internacional i una idea central: sense equips, no hi ha batecs; sense compromís col·lectiu, no hi ha futur.
Més informació i vies de col·laboració a www.akramloubadfoundation.org.
