Els gironins firmen més de 700 hipoteques al novembre
Els préstecs hipotecaris a les comarques gironines creixen un 4% respecte a l'any passat
La firma d'hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines va créixer un 4,2% al novembre respecte a l'any passat, registrant fins a 732 préstecs hipotecaris. Aquesta és la segona millor xifra registrada a les comarques gironines en l'onzè mes de l'any de l'última dècada, només superada per les 863 hipoteques del 2022, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Pel que fa al capital prestat durant el juny, va pujar fins als 127,2 milions d'euros, un 12,1% interanual. Així, d'acord amb les darreres dades de l'INE, el préstec mitjà va situar-se en els 173.842 euros.
Millor xifra des de la bombolla immobiliària
Al conjunt de Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges inscrites van superar les 7.300 al novembre per primer cop des del 2007, amb un creixement interanual del 7,9%. Les 7.373 hipoteques registrades representen la xifra més alta de l’onzè mes de l'any des de la bombolla immobiliària, el novembre del 2008.
Tot i això, si es compara amb el mes anterior, es van firmar un 18,3% menys d’hipoteques sobre habitatges, ja que a l’octubre se’n van signar 9.025. Pel que fa a l'import prestat, va pujar fins als 1.386,1 milions d'euros, un 17,88% més que del 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 187.998 euros, un 9,3% més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003, segons recull l'agència ACN.
El novembre amb un import mitjà més elevat fins ara era el del 2007, amb 184.562 euros per hipoteca, però en aquell moment, abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, es firmaven el doble de préstecs que actualment, amb 13.203 firmes en un mes. L’import del préstec mitjà porta des del març creixent a xifres que superen o s’apropen al doble dígit.
