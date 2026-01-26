Els hotels gironins tanquen un 2025 històric: més de 4,4 milions de turistes i 13 milions de pernoctacions
En l'última dècada, els visitants als establiments de la província han crescut gairebé un 30%
Els hotels de les comarques gironines van signar el passat 2025 el millor any de tota la sèrie històrica, tant en arribades com en nits d’hotel, segons les dades de l’Enquesta d'Ocupació Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, els establiments van rebre 4.483.602 viatgers i van sumar 13.011.990 pernoctacions, màxims des que hi ha estadística (1999).
En comparació amb el 2024, Girona va créixer en les dues magnituds: van arribar uns 200.000 viatgers més, un creixement d'un 4,5%, i es van registrar unes 250.000 pernoctacions addicionals, un 2% més. El resultat consolida un any de demanda alta, que, com és habitual, s'ha concentrat especialment en els mesos d'estiu.
Creixement sostingut
Més enllà del balanç anual, la tendència de fons també és positiva. En l’última dècada, Girona ha passat d’uns 3,5 milions de viatgers del 2015 als gairebé 4,5 milions del passat exercici, és a dir, gairebé un milió més, un augment del 28%. Les pernoctacions també han avançat, d’uns 11,6 milions a 13 milions, prop d’un 12% més.
Si es retrocedeix fins al 1999, primer any de la sèrie, el creixement en arribades és encara més contundent: d’uns 2,6 milions a 4,5 milions, un creixement del 74%. En canvi, les pernoctacions han pujat amb menys intensitat, d’uns 11,4 milions a 13 milions, un 14%. En la pràctica, això suposa més visitants, però estades més curtes. Actualment, de mitjana, al voltant de tres nits per viatger, lluny de les més de quatre nits de finals dels noranta.
Espanya també marca un màxim històric
El rècord gironí també arriba en un any excepcional al conjunt de l'Estat. Els hotels d’Espanya van tancar el 2025 amb un màxim històric de 366,7 milions de pernoctacions, un 1% més que el 2024, segons l’INE. El creixement ve sobretot del turisme internacional: les nits de residents van baixar lleument (-0,2%), mentre que les de no residents van pujar (+1,6%).
Al mapa estatal, Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana van concentrar la major part de les pernoctacions d'espanyols, amb evolucions desiguals: lleu alça a Andalusia (+0,1%) i Catalunya (+1,2%) i caiguda a la Comunitat (-1,7%). En el cas dels visitants de fora, les Canàries lidera amb el 26% del total de pernoctacions de no residents, davant de les Illes Balears (23,8%) i Catalunya (17,9%), segons recull El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
L’ocupació també acompanya. El 2025 es va cobrir, de mitjana, el 61,6% de les places ofertades i els caps de setmana va pujar fins al 67,2%. L’illa de Mallorca va ser la gran locomotora per volum (49,5 milions de pernoctacions), mentre que Barcelona, Madrid i San Bartolomé de Tirajana van encapçalar el rànquing de punts turístics. Calvià, a més, va destacar pels nivells més alts d’ocupació mitjana de l’any.
El pols dels mercats emissors aporta una altra pista del cicle: el Regne Unit i Alemanya van sumar 103,6 milions de pernoctacions (el 42,3% del total d’estrangers). Els britànics van créixer un 3,4%, però els alemanys van recular un 3,4%, en un context de preus a l’alça.
De fet, l’Índex de Preus Hotelers (IPH) va pujar un 5,1% de mitjana el 2025, 1,9 punts menys que el 2024. I la rendibilitat va continuar millorant: la tarifa mitjana diària (ADR) va arribar als 127,7 euros i el RevPAR (ingrés per habitació disponible) es va situar en 89,7 euros.
