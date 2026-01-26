Endesa duplica els beneficiaris del bo social a Girona des del 2020 i supera les 14.600 famílies
Està destinat a pensionistes, famílies nombroses i monoparentals, persones en situació de vulnerabilitat i beneficiaris de l'ingrés mínim vital
El nombre de beneficiaris del bo social a la demarcació de Girona, clients d’Endesa, s’ha duplicat entre 2020 i 2025, segons les últimes dades de la companyia a tancament d’any. En total, més de 14.600 famílies gaudeixen d’aquest descompte, xifra que representa un màxim històric i "consolida el bo social com un mecanisme clau de protecció per als col·lectius vulnerables", segons destaca la companyia.
Des del 2020, el nombre de llars a les comarques gironines acollides al bo social ha crescut en 7.148 famílies (fins a les 14.607 actuals), la qual cosa representa un increment del 96%. L’evolució ha estat especialment significativa a partir del 2021 i, sobretot, entre 2022 i 2023. En aquest període, el nombre de famílies amb bo social va passar de 9.943 a 12.655, més de 2.700 llars més en només un any, cosa que suposa l’increment interanual més elevat. Posteriorment, el creixement ha continuat el 2024 i el 2025 amb augments més moderats però constants, expliquen en un comunicat.
El bo social és un descompte directe a la factura elèctrica. Es tracta d’un ajut que redueix entre un 42,5% i un 57,5% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC, detallen des d'Endesa.
Famílies vulnerables
Del total de llars que compten amb el bo social a la demarcació de Girona, segons els criteris i descomptes que estableix la normativa estatal, prop de 6.200 són famílies vulnerables i tenen una rebaixa del 42,5% en la factura elèctrica, mentre que més de 8.400 són vulnerables severes i es beneficien d'una reducció en factura del 57,5%, subjecta als límits de consum anuals establerts per la normativa.
Quant a la seva tipologia, el 52,9% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 42,3% són famílies nombroses i monoparentals, el 2,6% són pensionistes i el 2,2% són beneficiaris de l'ingrés mínim vital.
