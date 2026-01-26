Macias diu que l’avaria al CTC d’Adif ha provocat una “recuperació més lenta” del servei, però evita parlar de col·lapse
El comissionat per al traspàs de Rodalies afirma que no sap què ha causat la incidència i recorda la manca d’inversió
El comissionat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat aquest dilluns que el matí de caos a Rodalies -durant el qual s’ha suspès dues vegades la circulació amb menys de dues hores- i les incidències de la darrera setmana posteriors a l’accident mortal de Gelida de dimarts són fruit de la manca de manteniment. Alhora, Macias ha dit que no sap què ha provocat l’avaria al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) d’Adif i ha evitat parlar de “col·lapse” del servei. Tot i això, el comissionat ha admès que l’avaria ha fet “anar molt malament” als usuaris i ha provocat una “recuperació molt més lenta” del que voldrien.
“El que ha passat avui no sabem què és. L’avaria ens ha fet anar molt malament”, ha admès Macias. Preguntat sobre si es podia parlar de “col·lapse” ha contestat: “Avui podem parlar de represa del servei, d’una represa progressiva que ja ho havíem dit, aquesta avaria al CTC fa que sigui una recuperació més lenta del que voldríem”.
Segons ha detallat, la incidència ha afectat el sistema de comunicacions del centre de control d’Adif i no “deixava funcionar” tampoc el centre que té Renfe a l’estació del Nord. Les causes s’estan investigant per part de l’empresa ferroviària i també de l’empresa tecnològica que subministra el servei informàtic, Siemens.
D’altra banda, el comissionat ha defensat que el Govern està actuant ampliant l’oferta de busos interurbans.
Macias ha indicat que els màxims responsables de les empreses ferroviàries van estar presents de forma telemàtica a les reunions del comitè de seguiment, però ha admès que hi ha hagut episodis de “mala comunicació” entre Renfe, Adif i el Govern per referir-se als anuncis contradictoris de dissabte.
En aquest sentit, ha dit que “imagina” que Renfe va donar l’ordre que els trens sortíssim dissabte malgrat que el Govern havia fet públic que no hi hauria circulació.
En menys de dues hores, s’ha suspès dues vegades la circulació de la xarxa de Rodalies per incidències al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) d'Adif, a l’estació de França. Els trens han hagut d’aturar-se en dues ocasions entre les 6h00 i les 8h00 perquè no podien circular amb seguretat per la fallada informàtica al CTC per causes que s’estan investigant.
Aquestes complicacions arriben després d’una setmana caòtica sense precedents amb diversos dies de suspensió total del servei i amb represes progressives amb múltiples incidències. Tot plegat, després de l’accident mortal a Gelida que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques després que un mur caigués sobre un tren per acumulació d’aigua.
Segons el comissionat del traspàs integral de Rodalies, “tot és atribuïble a la manca d’inversió durant molts anys” i cal un replantejament de com se soluciona la situació. Macias ha apostat per “no construir tant, tant i tant i mantenir més, més i més”. “Si no podem construir tant, fem el favor de ser capaços de restablir una dinàmica de màxima dedicació al manteniment”, ha afirmat.
Macias ha defensat la “gestió de proximitat” com un element que millora el servei, també en el cas de temporals. “Creiem que tots els temes gestionats des de la proximitat funcionen millor, estem maldant perquè es produeixi el traspàs de Rodalies”, ha dit.
Pel que fa a l’anunci de gratuïtat durant un mes, ha dit que estan treballant de “donar una resposta” a les queixes dels usuaris que s’han comprat abonaments per si hi ha devolucions. “Tot això al llarg del dia d’avui s’anirà explicant”, ha dit.
