MicroBank finança més de 60 milions d'euros a la província de Girona
Al conjunt de Catalunya, supera els 570 milions d'euros de finançament
L'activitat de MicroBank a les comarques gironines va créixer durant el 2025. Al llarg de l'exercici, es van registrar 7.386 operacions, que van generar un volum de finançament proper als 62,8 milions d'euros, amb un import mitjà per operació de 8.514 euros. Aquestes xifres reflecteixen increments propers al 9,53% en finançament i al 10,55% en nombre d'operacions, segons informa l'entitat en un comunicat.
A Catalunya, MicroBank, el banc social de CaixaBank va formalitzar 62.237 operacions per un valor superior a 572 milions d'euros, amb un import mitjà de 9.190 euros per operació. Aquestes xifres suposen un augment del 22,87% en finançament i del 23,99% en el nombre d'operacions respecte a l'exercici anterior.
En concret, el finançament a famílies, amb 53.618 microcrèdits concedits a Catalunya i un augment del 27,39% respecte a l'exercici anterior, va concentrar el gruix del volum de finançament amb 362 milions d'euros en 2025. D'altra banda, MicroBank va concedir 7.897 microcrèdits a Catalunya per a la posada en marxa i la consolidació de petits negocis per un valor total de més de 179,5 milions d'euros l'any passat, cosa que representa un increment del 23,69% de finançament respecte al 2024.
Aquesta distribució de la demanda de crèdits és semblant a la del conjunt d'Espanya. Els microcrèdits a famílies, amb 243.970 operacions a Espanya i un augment del 21% respecte a l'exercici anterior, van concentrar en 2025 el gruix del volum de finançament atorgat per MicroBank amb un total de 1.672 milions d'euros. L’import mitjà d’aquests microcrèdits -enfocats a facilitar accés a finançament a persones i llars amb dificultats per accedir al crèdit tradicional- es va situar en 6.852 euros,
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial