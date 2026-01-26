En Directe
El restabliment del servei de Rodalies, en directe
Segueix l'última hora de la represa parcial dels trens de rodalies i regionals
El servei de Rodalies s'havia de reprendre aquest matí, amb transport alternatiu en alguns trams. Malgrat tot, la circulació de trens s'ha tornat a suspendre a primera hora a causa d'una incidència al centre de control d'Adif, segons han informat Renfe i la mateixa Adif.
Resignació entre els usuaris a l’estació de Martorell en l’accidentada represa de Rodalies: “Ja ni ens indignem”
Els usuaris de Rodalies a l’estació de Martorell han viscut amb resignació l’accidentada represa del servei aquest dilluns. Tant els trens de l’R4 que havien de sortir en direcció Terrassa, com els busos del servei alternatiu habilitat per anar a Sant Sadurní d’Anoia han circulat amb retards importants. Els viatgers consultats han reconegut que ja comptaven amb arribar tard a la seva destinació i han lamentat que el “desgavell” d’avui “és un més” i que no els ha agafat per sorpresa. “Renfe té sort que ja ni ens indignem. Des que he sortit de Gelida a les sis del matí han canviat tres cops la informació i encara no sé quan arribaré a la feina a Sant Feliu de Llobregat”, es lamentava l’Eva.
Els passatgers de l'estació de Blanes opten per marxar a casa o agafar el bus: "Fa dos dies que no puc tornar"
Els passatgers de l'estació de Blanes opten per marxar a casa o agafar un dels autobusos habilitats per arribar a Arenys de Mar (Maresme) o a Maçanet (Selva). Hi ha viatgeres com la Maria Isabel que fa dos dies que no pot tornar a casa per la manca de trens. Ella treballa a Arenys de Mar i viu a Tordera (Maresme), i quan va sortir de la feina dissabte ja no hi havia servei. Aquest matí l'han enviat a Blanes (Selva), on ha agafat un autocar per tornar al seu domicili. "Pensava que a Europa això no passava", ha admès la dona, que és de l'Argentina. Una altra usuària perjudicada ha estat la Maria, que ha arribat a les sis del matí a l'estació, però, després de dues hores esperant, no ha pogut anar a treballar. "No puc més", ha lamentat.
Illa descarta destituir Paneque per la crisi a Rodalies
El president de la Generalitat, Salvador Illa, descarta destituir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per la crisi a Rodalies tot i que creix la pressió dels partits. Així ho han assegurat fonts de la Presidència a l'ACN. Aquest diumenge, un dels socis d'investidura, el president d'ERC, Oriol Junqueras, també en va demanar la dimissió sumant-se a Junts. Illa continua ingressat a la Vall d'Hebron, on es recupera de l'osteomielitis púbica provocada per un bacteri. Mentrestant el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, té les competències de president en funcions. Però la capacitat de destituir un conseller és exclusiva del president de la Generalitat i no forma part de les competències delegades.
Corredisses, desconcert i indignació entre els usuaris de l'R1 en la represa accidentada de Rodalies: "És un desastre"
L'accidentada represa de la xarxa de Rodalies ha comportat situacions d'autèntic desconcert entre els usuaris de l'R1, que es llevaven amb el convenciment que aquesta vegada sí que podrien disposar de la línia de la costa per als seus desplaçaments. La incidència al centre de control d'Adif de primera hora i la interrupció del servei des d'Arenys de Mar, però, ha tornat a fer trontollar els plans de molta gent. "És un desastre", ha exclamat la Maria, encara esbufegant, després de córrer els 800 metres que separen l'estació de tren de Mataró de la parada d'autobusos de la línia E11.1. Aquesta ha estat l'opció de la majoria d'usuaris els darrers dies per anar a Barcelona, i també aquest dilluns, amb un reforç extraordinari d'expedicions.
Frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a Girona pel servei intermitent: "No hi ha dret"
Frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a l'estació de Girona aquest dilluns pel servei intermitent. Dels trens previstos a primera hora, només dos combois han arribat a l'estació i un d'ells s'ha quedat aturat més de mitja hora. A més, el tren estava anunciat com un Mitjana Distància i ha acabat sent un Rodalies. De fet, els usuaris es queixaven per la poca informació que, a més, en molts casos era contradictòria. "La megafonia diu una cosa i quan puges a l'andana n'és una altra. No hi ha dret", diu en Fran Gómez. En veure la situació, la majoria de passatgers han optat per buscar transports alternatius com el cotxe o l'AVE. Molts treballadors s'han mostrat contrariats i han alertat les respectives feines del retard.
Desconcert i desconfiança entre els usuaris de Regionals de Tarragona en la represa del servei ferroviari
Els usuaris de Regionals de Tarragona viuen amb desconcert i desconfiança la represa del servei ferroviari, aquest dilluns al matí. Després de l'anunci d'aquest diumenge de que els trens funcionarien amb certa normalitat, l'avaria al centre de control de l'estació de França de primera hora ha provocat retards d'una hora en alguns casos. A l'estació tarragonina, els viatgers no sabien si esperar a veure si tornarien a passar trens o marxar i buscar mitjans alternatius. Amb tot, molta menys afluència que un dia convencional i els trens que han anat passant anaven molt més buits del que és habitual. "No tinc alternativa, el bus és molt més car", ha explicat resignat Raúl Ramos.
El Govern recomana fer teletreball i minimitzar desplaçaments innecessaris pel caos a Rodalies
El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant d’un nou matí de caos a Rodalies, en el qual s’ha suspès el servei dues vegades per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, a l’estació de França. En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat. El Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació a Rodalies es recomana fer feina a distància “sempre que sigui possible” i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació. La recomanació s’estén a tots als treballadors i no només als empleats públics.
Adif diu que la incidència d'aquest dilluns ha estat per una fallada informàtica i estudiarà les causes
El cap de comunicació d'Adif, Salvador Almenar, ha explicat que aquest dilluns s'ha produït una fallada informàtica i això "ha obligat, per una qüestió de seguretat", a aturar la circulació de trens. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que s'està investigant què ha passat: "Els nostres serveis de sistemes informàtics estan tractant d'esbrinar la raó per la qual ens hem quedat sense comandament al centre de control". En ser preguntat si podria ser un boicot, ha respost que no podia donar ni descartar cap hipòtesi, ja que la investigació està en marxa. Amb tot, ha dit que estan tractant de garantir que el sistema no torni a caure i "pugui ser un dia amb la màxima normalitat possible" pel que fa a la circulació de trens.
Es torna a reprendre la circulació de trens de Rodalies un cop resolta la incidència al centre de control d’Adif
La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a reprendre cap a tres quarts de vuit del matí, després que hagi estat suspesa per segon cop aquest dilluns per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons Renfe. El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'Estació de França. Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de dos quarts de vuit s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial