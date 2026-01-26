Robert Burgell: "A Girona ara hi ha més contacte entre el teixit empresarial"
Lawesome és una consultora de serveis legals que està especialitzada en la compra i venda d’empreses
Robert Burgell és el convidat del podcast Girona Valley número 76 amb motiu de l’obertura de la seu al centre de Girona de la companyia Lawesome Legal Services. Burgell, amb quinze anys d’experiència en el sector mercantil i corporatiu, es va incorporar a Lawesome el febrer de 2024 com a soci i és el director de l’oficina de Girona, liderant el departament de M&A i Capital Risc de la companyia a Catalunya. Aquesta empresa es va fundar a Bilbao el 2013 i és un despatx d’alta gamma especialitzat en operacions corporatives complexes. "M’agrada poder ajudar a les empreses de Girona i si surt bé el nostre assessorament, això m’omple d’orgull", destaca.
Burgell valora durant la conversa el present i el futur empresarial i emprenedor de Girona. Al llarg de la conversa, ofereix una mirada clara i crítica, sempre amb la base del coneixement legal, sobre el potencial del territori i assegura que "Girona té molt més talent del que sovint es pensa, però encara li falta creure-s’ho de veritat". En aquest sentit, valora el canvi que ha patit la demarcació i considera que actualment "hi ha molt més contacte en el teixit empresarial", a causa també dels nous models de negoci que van apareixent, que "són molt més tecnològics i hi ha més sinergies i transferència de coneixement".
Un dels punts clau de la conversa és la capacitat de Girona per retenir i atraure talent. Burgell defensa que "el problema no és que la gent marxi, sinó que no sempre som capaços d’oferir projectes prou engrescadors perquè es quedin". En aquest sentit, aposta per construir relats sòlids i ambiciosos que expliquin què s’està fent al territori i quines oportunitats reals hi ha per créixer professionalment. "Per a nosaltres, com a part legal, és molt important conèixer a què es dedica la companyia per poder assessora-la bé", destaca.
La relació entre empresa i territori també ocupa una part central de la conversa, en el seu dia a dia a base a transaccions. En aquesta nova era empresarial i financera, ara més global, instantània i connectada, Burgell afirma que "les empreses que entenen on són i s’impliquen en el seu entorn acaben sent més fortes i més coherents", i reivindica un model empresarial arrelat, amb valors, que vagi més enllà del benefici econòmic i generi impacte social i identitat col·lectiva.
Pel que fa al lideratge i a les noves generacions, l’entrevistat és clar: "Els joves ja no busquen només una nòmina; busquen sentit, flexibilitat i sentir que formen part d’alguna cosa". Segons Burgell, aquest canvi obliga les empreses a revisar la seva manera de liderar i comunicar, i adverteix que qui no ho entengui "quedarà desconnectat del futur".
En l’àmbit de la innovació, Burgell trenca tòpics i assegura que "innovar no és només tecnologia, és sobretot una actitud". Defensa la necessitat de perdre la por a l’error i remarca que "si no estàs disposat a equivocar-te, segurament tampoc estàs innovant". També posa èmfasi en la importància de la col·laboració real entre empreses i projectes del territori.
La conversa durant el podcast es tanca amb un missatge optimista del convidat però amb un to d’exigència. Burgell conclou que "Girona té una oportunitat enorme si sap sumar talent, empresa i territori des d'una visió compartida", i anima a passar a l’acció: "El futur no arribarà sol, l’hem de construir nosaltres, amb lideratges valents i compromís".
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res