Suspesa de nou la circulació de trens de Rodalies perquè s'ha reproduït la incidència al centre de control d'Adif
El servei s'havia començat a restablir progressivament pocs minuts abans
La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a suspendre minuts després que s'hagi anunciat que es posava en marxa progressivament perquè s'ha reproduït la incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons ha informat Renfe. El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'Estació de França. Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de les 7.30 h s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.
