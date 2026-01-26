Crisi ferroviària
Una fissura en la línia de l’AVE Madrid-Barcelona limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en un tram a Tarragona
S’ha detectat a l’altura de l’Espluga de Francolí, a 115 quilòmetres de Barcelona, i el ministeri afirma que «no posa en perill la circulació»
Juan Carlos Lozano
El Ministeri de Transports ha detectat l’existència d’una fissura en la línia d’alta velocitat de Madrid a Barcelona, a l’altura de l’Espluga de Francolí (Tarragona), a 115 quilòmetres de Barcelona. Transports insisteix que aquest fet «no posa en perill la circulació», tot i que ha aplicat una limitació de velocitat temporal a 80 quilòmetres per hora.
L’aparició d’aquesta fissura («no ruptura», insisteixen des del departament que encapçala Óscar Puente) augmenta la preocupació per la situació de les vies d’alta velocitat a Espanya després del tràgic accident ocorregut en la línia de Madrid a Sevilla, a l’altura d’Adamuz, i que s’ha saldat amb 45 víctimes mortals.
Transports explica que «ahir a la nit es va rebre la notificació d’un maquinista sobre una incidència a la via en la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona, a l’entorn de l’Espluga de Francolí, a la província de Tarragona. Immediatament, Adif va mobilitzar els seus equips de manteniment, que van revisar les instal·lacions i van realitzar les primeres intervencions per reparar el carril. La circulació al pas per aquest punt s’ha reduït, mentre s’acaben els treballs»
El ministre Puente ha reiterat en diferents moments que la xarxa és segura i que té els controls adequats, tot i que l’informe preliminar elaborat per la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) atribueix, com a principal línia de treball, a la ruptura d’una via com a causa principal de l’accident.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial