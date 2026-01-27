Girona perd més de 26.000 treballadors en l'últim trimestre i l'atur s'enfila per sobre del 10%
Dels 26.600 desocupats del tercer trimestre s’ha passat als 43.300 a finals d’any i es converteix en la província catalana amb la taxa de desocupació més elevada
El mercat laboral de les comarques gironines es refreda durant l'últim trimestre de l'any. La taxa d’atur torna a situar-se per damunt del 10% i l’ocupació recula amb força durant els últims tres mesos del 2025. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el territori acaba el desembre amb 43.300 persones sense feina i una taxa d’atur del 10,13%.
A finals de setembre, Girona registrava 411.100 ocupats, una xifra màxima fins aleshores. Tres mesos després, a tancament de desembre, els ocupats baixen fins als 384.600: són 26.500 llocs de treball menys, una caiguda del 6,4% en un sol trimestre. En paral·lel, l’atur es dispara: dels 26.600 desocupats del tercer trimestre s’ha passat als 43.300 a finals d’any.
Més enllà del cop del quart trimestre, el balanç interanual també queda en negatiu. En comparació amb el desembre del 2024, quan a la demarcació hi havia 387.200 ocupats, ara n’hi ha 2.600 menys. D'altra banda, el volum de desocupats creix de manera més clara. Si a finals del 2024 n’hi havia 32.400 persones sense feina, el 2025 s’acaba amb 10.900 aturats més.
Amb la taxa del 10,13%, Girona torna a superar el llindar del 10% després d’haver encadenat trimestres en nivells més baixos. Per trobar un percentatge superior, cal remuntar-se a principis del 2024, quan el primer trimestre va marcar un 12,47%.
De fet, Girona és la província catalana amb la taxa de desocupació més elevada. L'atur ha crescut sis dècimes a Lleida fins al 5,73%, mig punt a Barcelona fins al 7,92%, Tarragona marca la nota diferent sent l’únic territori amb un descens de l’atur, en aquest cas, de més de dos punts fins al 10%.
Els serveis lideren la destrucció d'ocupació
La fotografia per sectors confirma que el retrocés s’ha concentrat sobretot en el terciari, on s’agrupen activitats com el comerç, l’hostaleria i bona part del turisme. En el tram final del 2025, els serveis passen de 298.300 ocupats al setembre a 278.000 al desembre: 20.300 llocs de treball menys en tres mesos.
La indústria també retrocedeix amb intensitat en aquest mateix període. De 79.000 ocupats al tercer trimestre, baixa fins a 70.600 a final d’any (8.400 menys). L’agricultura, tot i tenir un volum d’ocupació molt més petit, també retalla, perd 1.700 llocs de feina en el quart trimestre, de 5.500 a 3.800.
L’única excepció del final d’any és la construcció. En contra de la tendència general, el sector tanca el quart trimestre a l’alça i suma 3.900 ocupats. En concret, de 28.200 al setembre passa a 32.200 al desembre.
Indústria i construcció creixen respecte al 2024
Si la comparativa es fa entre finals del 2024 i finals del 2025, només dos sectors guanyen ocupació: la indústria i la construcció. La indústria creix de 62.800 a 70.600 ocupats, i la construcció de 30.200 a 32.200.
En canvi, els serveis, que concentren el gruix del treball a la provínncia, tanquen amb un lleuger descens, passen de 278.500 a 278.000 ocupats. La caiguda més pronunciada en termes relatius és la del sector primari, que baixa de 10.300 treballadors a finals del 2024 a 3.800 al desembre del 2025.
Catalunya tanca el 2025 amb un repunt de l'atur
Per la seva banda, Catalunya tanca el 2025 amb una taxa d’atur del 8,24%, un increment de gairebé quatre dècimes en comparació amb el tancament del 2024 (7,78%) i també un lleuger augment respecte al darrer trimestre, quan va ser del 8,18%. L’Enquesta de Població Activa mostra que tot i registrar un descens trimestral, el total d’aturats s’ha enfilat en 21.900 persones en un any (+6,65%), concentrat en els homes.
Els ocupats han baixat amb 37.300 feines menys que a l’estiu, però han marcat un nou rècord per al quart trimestre, amb 3,91 milions d’empleats, 57.200 més que fa un any, amb protagonisme dels treballadors estrangers. L’agricultura ha sigut el sector més dinàmic mentre que els serveis han registrat l’increment d’empleats més baix des del 2020, segons recull l'agència ACN.
La tendència de l’atur a Catalunya és diferent de l’espanyola, ja que la taxa de desocupació estatal ha baixat mig punt interanual, situant-se per sota de la barrera del 10% per primer cop des del 2008, segons les dades de l'EPA.
