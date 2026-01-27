Una plataforma que connecta compradors i fabricants de productes industrials guanya el Premi aGOe
El segon premi se l'ha endut un projecte per automatitzar les avaluacions d’impacte de sostenibilitat dels inversors de capital risc
Cubics, una plataforma que connecta compradors i fabricants de productes industrials fets a mida, ha guanyat el primer Premi aGOe a l’Emprenedoria i a la Creativitat -en la quarta edició dels reconeixements- lliurat aquest dilluns a la seu de la Cambra de Comerç de Girona.
El jurat, format per membres d’aGOe, de la Universitat de Girona, del món empresarial i de la Cambra, ha destacat com a valor diferencial del projecte "la centralització de la informació comercial de productes no estandarditzats, resolent la ineficiència dels fils de correus dispersos en la manufactura". El projecte, signat per l’equip integrat per Genís Privat, Martí Güell i Oriol Torrent, ha rebut un premi de 2.000 euros i obtindrà suport tècnic durant un any per part d’aGOe, entitat integrada per professionals i exdirectius sèniors que ofereixen voluntàriament la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses.
Els membres de l’equip guanyador han assegurat que el guardó és "un reconeixement molt gratificant que ens ajudarà a seguir endavant" i han subratllat que "fa un mes que hem llançat el nostre producte al mercat i el fet que professionals amb molta experiència el validin és un bon al·licient".
El segon premi ha recaigut en Carbbin, un projecte presentat per Jaume Albertí. Es tracta d’una plataforma impulsada per IA que automatitza les avaluacions d’impacte de sostenibilitat per a inversors de capital risc. El jurat n’ha remarcat "la seva capacitat de comprimir processos d’anàlisi científica de dies a minuts, augmentant la capacitat d’avaluació fins a 32 vegades". El guardó està dotat amb 1.000 euros i també inclou suport tècnic dels professionals d’aGOe durant un any.
En aquesta edició del Premi a l’Emprenedoria i a la Creativitat s’hi han presentat un total de 13 projectes. Durant l’acte, el president d’aGOe, Joan Cos, ha defensat la importància d’aquests premis com a estímul per a l’emprenedoria.
La jornada també ha comptat amb la participació de Montserrat Jordi, cofundadora de Wikiloc, que ha repassat l’evolució de la plataforma tecnològica des dels inicis fins a l’actualitat, amb prop de 20 milions d’usuaris arreu del món.
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)