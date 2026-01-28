Amazon assegura que els nous acomiadaments anunciats tindran un "efecte mínim" a Europa
La companyia diu que es tracta d'una reducció de la plantilla corporativa i es compromet a donar suport als afectats
Amazon assegura que els 16.000 nous acomiadaments anunciats aquest dimecres arreu del món tindran un "efecte mínim" a Europa. El director d'Afers Globals i Jurídics de la companyia, David Zapolsky, ha afirmat durant una compareixença al Parlament Europeu que es tracta d'una reducció de la plantilla corporativa que tindrà poc impacte "en les operacions de la companyia sobre el terreny a Europa". "Sempre són decisions difícils que afecten persones reals i a les seves famílies, i no les prenem a la lleugera. Ens comprometem a donar suport als treballadors afectats en la transició amb indemnitzacions per acomiadament, serveis d'orientació professional i altres prestacions que van més enllà del que estem obligats per llei", ha dit Zapolsky.
La multinacional ha anunciat aquest dimecres 16.000 nous acomiadaments arreu del món que justifica per "canvis organitzatius". Es tracta de la segona retallada de plantilla que la companyia anuncia en pocs mesos i l'empresa assegura que es tracta "d'ajustaments necessaris", segons ha comunicat.
Cal recordar que la tecnològica va fer un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que a les oficines corporatives de Barcelona es va tancar el desembre passat i va acabar afectant 791 empleats. Dels acomiadaments anunciats aquest dimecres, se'n desconeix l'afectació concreta per centres de treball. Amazon ha admès que es tracta d'una "notícia difícil" i nega que tingui intenció d'anunciar acomiadaments "cada pocs mesos".
Explicacions per les condicions laborals dels treballadors d'Amazon
Diversos responsables d'Amazon han comparegut al comitè de Treball i Afers Socials de l'Eurocambra per donar explicacions sobre les condicions laborals als centres de treball de la companyia després de les denúncies fetes per sindicats nacionals i europeus.
Els representants dels treballadors han carregat contra Amazon per les "dures condicions de treball" imposades per la companyia i per "ignorar" la salut dels seus treballadors. Segons han denunciat, estan sotmesos a una vigilància constant i a una pressió de temps extrema.
Maria Malinowska, extreballadora d'un magatzem d'Amazon a Polònia, ha denunciat que la van acomiadar per exigir una investigació després de la mort d'un company al centre de treball. "No va ser un accident, és una política [...] Els informes d'inspeccions laborals demostren que la feina a Amazon és excessivament dura i que destrueix la salut de les persones", ha lamentat.
Malinowska també ha denunciat reiteradament l'ús de la tecnologia per part de la companyia per controlar els horaris i el rendiment dels seus treballadors. "Als magatzems robotitzats passem fins a deu hores en una gàbia metàl·lica, amb cada pausa controlada, fins i tot per beure aigua o anar al lavabo. Això genera una pressió insostenible", ha afegit l'extreballadora de la multinacional.
Els representants de la companyia han admès que Amazon no és una empresa "perfecta", però han negat les acusacions i han fet valdre la "qualitat" dels llocs de treball que ofereixen. També han negat que utilitzin la tecnologia per controlar la productivitat dels seus treballadors i han ofert als eurodiputats visitar alguns dels centres de treball d'Europa perquè comprovin les condicions de treball.
"És molt important que quedi clar que no fem servir tecnologia per vigilar els nostres treballadors. La fem servir per motius de seguretat i per localitzar els nostres productes", ha assegurat Lucy Cronin, vicepresidenta de Polítiques Públiques de la UE d'Amazon.
"Amazon és una companyia responsable que ofereix llocs de treball de qualitat amb salaris competitius, excel·lents beneficis i oportunitats reals de desenvolupament professional", ha sentenciat Stefano Perego, vicepresident d'Operacions Internacionals de la multinacional.
