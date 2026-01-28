Damm inicia la celebració del seu 150è aniversari
La companyia ha preparat un ampli programa d'activitats
L’any 1876, el mestre cerveser August Kuentzmann Damm i el seu cosí Joseph Damm van deixar la seva Alsàcia natal i es van establir a Barcelona per complir el seu somni: elaborar cervesa.Aquell projecte modest, nascut en plena transformació industrial de la ciutat, va posar les bases d’un projecte que perdurat fins avui.
Un segle i mig després, Damm és un grup empresarial amb presència als cinc continents. A la cervesa de referència, Estrella Damm, s’hi han sumat més de 30 especialitats i marques cerveseres, així com una àmplia cartera de productes que inclou aigües, refrescos i productes làctics, a més de negocis de restauració, distribució capil·lar, gestió d’esdeveniments i innovació basada en dades i intel·ligència artificial.
Per a celebrar l'efemèride, s’ha presentat el logotip commemoratiu del 150è aniversari de Damm que, segons la companyia "sintetitza el llegat de la companyia i la seva mirada cap al futur. Un logotip que estarà present en els principals actes, projectes i iniciatives vinculades al 150è aniversari, i que ja llueix a les façanes d’alguns dels espais més emblemàtics de Damm, com l’Antiga Fàbrica Estrella Damm o la Fàbrica d’Estrella Damm del Prat de Llobregat".
El 2001, i per celebrar els 125 anys de Damm, es va llançar A.K.Damm, una cervesa que han definit com "la perfecta combinació del caràcter alemany amb la suavitat i el refinament francès, en honor al seu fundador, August Kuentzmann Damm". Enguany, per celebrar els 150 anys de Damm, els mestres cervesers de Damm presentaran Bohemia, una cervesa especial de llarga guarda que porta el nom originari de l’emblemàtica Antiga Fàbrica.
Per commemorar aquesta efemèride, la companyia desplegarà un ampli programa d’activitats al llarg de tot l’any que arribarà a diferents punts del territori, en el qual la música en serà la gran protagonista.
Al mes de maig, el Parc del Fòrum es convertirà en l’escenari de “La festa del 150”, una gran celebració amb un cartell musical que reunirà algunes de les veus i bandes més destacades del panorama musical català. A més, s’ha programat un cicle de concerts únic a sales emblemàtiques de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, que oferirà una programació diversa, amb artistes emergents i consolidats, amb prop de 50 concerts entre els mesos de setembre i octubre.
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm jugarà també un paper central en la commemoració del 150è aniversari. Al llarg de tot l’any, serà un punt de trobada de la celebració amb una programació especial d’activitats al voltant d’un altre dels pilars de la seva identitat: la gastronomia.
La celebració del 150è aniversari viurà un altre dels seus moments destacats a finals d’any amb la inauguració de l’Espai Immersiu de l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, el qual neix amb l’objectiu de continuar impulsant la cultura cervesera i oferir una experiència única al voltant de la història i la marca.
Concebut com una exposició permanent i immersiva, permetrà als visitants gaudir d’un recorregut dinàmic pels 150 anys d’història de Damm. L’experiència en recorrerà les principals fites, des de les campanyes més emblemàtiques d’Estrella Damm fins a la col·laboració amb entitats en els àmbits de l’esport, la cultura i la gastronomia, oferint una immersió completa en la cultura i la identitat de l’empresa.
Amb aquest programa d’activitats, Damm celebra 150 anys d’història compartida amb la societat, reafirmant el seu compromís amb la cultura, la gastronomia, la música i el territori. Una commemoració que no només ret homenatge al camí recorregut des de 1876, sinó que també projecta la companyia cap al futur amb la mateixa vocació, esperit innovador i arrelament al seu entorn que han definit Damm al llarg de generacions.
