Gombrèn posa en marxa una zona d'autocaravanes, un primer pas per "ordenar" l'accés i l'estada dels visitants
Amb un cost de 241.000 euros, vol cobrir les necessitats de senderistes i escaladors que es queden durant dies al poble
Gombrèn compta amb una nova àrea d'autocaravanes a la zona de l'antic camp de futbol. Amb una trentena de places i serveis com dutxes, lavabos, punts d'aigua i un espai de pícnic, està pensada per donar servei a senderistes i escaladors que visiten la zona. Fins ara s'utilitzava un aparcament públic que hi ha al costat de l'Ajuntament, on també hi ha lavabos i dutxes. "No volem atraure autocaravanes, sinó endreçar les que ja tenim", ha explicat el seu alcalde, Cèsar Ollé. Sovint es troben amb vehicles aparcats per la muntanya o que barren el pas de veïns i no descarten acabar tancant camins si no se soluciona. L'obra ha costat més de 241.000 euros i s'ha finançat amb fons europeus.
Aquest municipi del Ripollès de poc més de 200 habitants, envoltat de muntanyes i a tocar del Berguedà, atrau cada any desenes d'escaladors que venen a practicar i gaudir de la natura. Fins ara havien instal·lat uns serveis bàsics a l'aparcament de tocar l'Ajuntament. Gràcies als fons europeus que ha rebut la comarca per fomentar el turisme sostenible, han pogut anar més enllà i han creat una zona específica per a autocaravanes i vehicles camperitzats amb una trentena de places i una zona de pícnic en uns terrenys públics a tocar de la piscina.
Des del Consell Comarcal del Ripollès creuen que és una bona manera de "millorar" la rebuda dels visitants amb uns serveis bàsics, com ara un punt per buidar les aigües grises i contenidors. El seu president, Amadeu Rosell, destaca que és una millora per a tota la comarca per seguir fomentant el turisme.
"Un primer pas per ordenar"
Des de l'Ajuntament de Gombrèn admeten que "és un pas més" per intentar ordenar l'arribada de visitants, que ha crescut molt des del covid. El seu alcalde, Cèsar Ollé, explica que en un pont del desembre van comptar fins a cinquanta vehicles aparcats en camins rurals, vorals i altres punts que dificultaven el pas dels veïns.
"És un primer pas per ordenar una mica perquè trobem les autocaravanes escampades per tot arreu", remarca. Ara que ja hi haurà una zona delimitada, esperen que els visitants s'acostumin a utilitzar aquest espai i s'ordeni millor l'accés. No descarten, però, haver d'arribar a tancar camins i posar sancions. "S'anirà veient com evoluciona i les necessitats que hi hagi", ha afirmat l'alcalde. En un futur, preveuen cobrar alguna cosa per cobrir la despesa d'aigua i la feina de la brigada.
Una zona molt valorada pels escaladors
Entre els vehicles estacionats aquest dimecres a l'aparcament que hi ha al costat de l'Ajuntament hi havia la caravana de la Marta, una barcelonina aficionada a l'escalada. "Ja porto uns dies aquí, però el temps és molt dolent i marxaré avui", explica. Aquesta zona li encanta, assegura, i de fet, fa tres anys també va venir a fer-hi escalada i es va estar prop de tres mesos vivint en aquest aparcament. "Hi ha altres llocs que et posen més complicacions, però aquí sempre estem molt a gust (...) i és molt fàcil, vens aquí, aparques i marxes quan vols", afegeix. Celebra que ara, a més, s'hagi obert un espai específic, si bé encara no l'ha provat.
"Per mi és un dels millors pàrquings de Catalunya", assegura la Belén, una xilena que porta més de vuit anys al país, que tampoc ha provat el nou espai per a autocaravanes. La tranquil·litat i la gratuïtat són dos dels aspectes que més valora. Aquesta visitant també fa estades llargues a la zona per fer escalada i gaudir de l'entorn. Per poder-se proveir, també fan compres a comerços de la zona. "És un turisme desestacionalitzat i les botigues estan encantades", explica l'alcalde.
