Més habitatges nous a Girona: la construcció creix un 19% durant el 2025
Les comarques gironines tanquen l'any amb 1.426 pisos nous acabats
Després de tancar el 2024 a la baixa, l'edificació d'habitatges nous a les comarques gironines torna a repuntar. Durant el 2025 es van acabar 1.426 habitatges nous a la província, un 19% més que en l'anterior exercici, segons les dades presentades aquest dimecres pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI).
Tot i això, els registres continuen sent inferiors als registrats fa dos anys. En concret, durant el 2025 l'edificació es va enfilar amb un total de 228 habitatges més que el 2024, una xifra insuficient per arribar als 1.690 pisos acabats el 2023, 264 més que el 2025.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)