Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detinguts LlagosteraNou Campus de SalutEstació de FigueresBicis Barri VellProtesta variant OlotQuim Masferrer
instagramlinkedin

Més habitatges nous a Girona: la construcció creix un 19% durant el 2025

Les comarques gironines tanquen l'any amb 1.426 pisos nous acabats

Habitatges en construcció a Girona.

Habitatges en construcció a Girona. / Marc Martí

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Després de tancar el 2024 a la baixa, l'edificació d'habitatges nous a les comarques gironines torna a repuntar. Durant el 2025 es van acabar 1.426 habitatges nous a la província, un 19% més que en l'anterior exercici, segons les dades presentades aquest dimecres pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI). 

Tot i això, els registres continuen sent inferiors als registrats fa dos anys. En concret, durant el 2025 l'edificació es va enfilar amb un total de 228 habitatges més que el 2024, una xifra insuficient per arribar als 1.690 pisos acabats el 2023, 264 més que el 2025.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents