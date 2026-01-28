La província de Girona tanca el 2025 amb més pernoctacions turístiques i més despesa del visitant estranger
El mercat irlandès creix un 45% en comparació amb l'any anterior
La demarcació de Girona ha tancat un bon 2025 a nivell turístic després de registrar més pernoctacions i un increment de la despesa dels visitants estrangers. En total, les comarques gironines han rebut 8,2 milions de visitants i 28,4 pernoctacions. El nombre de visitants ha baixat en comparació amb l'any anterior, però els turistes que han vingut s'hi ha quedat més dies. Per altra banda, el principal mercat emissor, França, ha crescut un 3% en relació amb el 2024 i acumula dos anys consecutius de creixement. El que destaca més, però, en xifra percentual és l'irlandès que ha crescut un 45% en un sol any de diferència.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona afirma que ha estat un bon any perquè ha permès consolidar el sector però reduir l'impacte de la petjada de carboni. El principal motiu és que les estades més llargues dels turistes suposen menys emissions de CO2 pels desplaçaments que fan i un millor rendiment de les empreses. A més, hi ha un increment important de les pernoctacions fora de la temporada alta, fet que dona més garanties de feina estable al sector.
En xifres, el nombre de turistes ha baixat un 3,5% i això suposa que la demarcació ha comptat amb uns 300.000 turistes menys dels que hi havia el 2024. Per contra, el nombre de pernoctacions ha crescut lleugerament (un 0,3%) i això significa que aquells visitants que han fet les vacances a Girona s'hi han quedat més dies.
El president del patronat, Miquel Noguer, remarca que el 2025 ha estat "una temporada de rècord" perquè han incrementat les pernoctacions. A més, el president ha afegit que el turisme estranger "ha recuperat volum i generat més despesa turística al territori". Es calcula que el turista estranger ha gastat un 4,5% més que l'any passat en la mitjana de tot Catalunya, segons dades extretes de Tourism Data System d'Eurecat.
La Costa Brava ha estat la principal atracció turística de la demarcació amb 7,19 milions de turistes i 26,25 milions de pernoctacions. Per contra, on han crescut més les pernoctacions és al Pirineu de Girona que ha comptat amb 981.616 visitants i 2,12 pernoctacions (un 1,4% més que l'any 2024).
Pel que fa als mercats de procedència, el mercat internacional recupera l’històric predomini davant del mercat estatal —tot i que l’espanyol augmenta un 5 % respecte al 2024—, ja que el 2025 creix el seu pes i assoleix el 55 % de la quota global de pernoctacions registrades. En relació amb els mercats estrangers, el mercat francès és el primer i creix un 3 % en comparació amb l’any anterior, acumulant dos anys consecutius de creixement; seguit del mercat neerlandès, un mercat estabilitzat. Són destacables els creixements d’importants mercats emissors: el britànic, amb un 15 % d’increment, que recupera la quarta posició quant a volum; el mercat italià, que creix un 25 % i se situa en sisena posició; el nord-americà, amb un creixement proper al 10 % que el situa com a vuitè mercat, i, finalment, l’irlandès, que augmenta un 45 % respecte al 2024. Entre els mercats que tenen un decreixement hi ha l’alemany i el belga, amb un descens del 5 i el 6 %, respectivament, en comparació amb l’any anterior.
