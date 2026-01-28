Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El sector turístic gironí es promociona a París

Organitza una jornada amb una vintena d'agents de viatge, periodistes i prescriptors de mitjans de comunicació

Intervenció de Joan Plana en el &quot;Déjeuner Presse- Destination Costa Brava Gèrone&quot; a París.

Intervenció de Joan Plana en el "Déjeuner Presse- Destination Costa Brava Gèrone" a París. / Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Redacció

Redacció

Girona

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha organitzat aquest dimecres un esdeveniment exclusiu a París, "Déjeuner Presse – Destination Costa Brava Gérone", adreçat a una vintena d’agents de viatge, periodistes i prescriptors de mitjans de comunicació especialitzats per presentar-los les principals novetats de l’oferta turística de la destinació per aquest any.

L’esdeveniment ha conclòs amb un còctel gastronòmic elaborat a quatre mans pel cuiner empordanès Quim Casellas, del restaurant Casamar de Llafranc, i el xef francès Ludovic Dubois, del restaurant Poussin de París, maridat amb una selecció de vins de la DO Empordà.

En la jornada han participat Joan Plana, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, i Norbert Bes, director de l’entitat. Plana assegura que "la trobada ens permet mostrar la regeneració i modernització de l’oferta turística de la destinació i introduir projectes nous, i serveis originals i de qualitat". També remarca que actualment un de cada tres turistes estrangers que acull la destinació és francès, "un client essencial pel nostre sector".

