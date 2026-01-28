Finances personals
Fi a les targetes de crèdit imposades pels bancs: el Govern prohibirà que obliguin els seus clients a tenir-les
La nova llei de crèdit al consum veta les targetes no sol·licitades i els augments automàtics de límit
Trump busca imposar un límit del 10% a l’interès de les targetes de crèdit
Patricia Páramo
Durant dècades, la relació entre els bancs i els seus clients ha estat marcada per la normalització del crèdit com a eina quotidiana. Les targetesde crèdit s’han consolidat com un dels instruments financers més estesos, presents en milions de carteres i associades tant al consum diari com a situacions puntuals de necessitat. Utilitzar-les s’ha vist impulsat per la digitalització, la immediatesa dels pagaments i una oferta cada vegada més àmplia de productes vinculats a la despesa ajornada, que han convertit el crèdit en una cosa gairebé invisible dins de l’economia domèstica.
En aquest context, les entitats financeres han desenvolupat estratègies comercials basades en la facilitat d’accés al finançament. Ofertes integrades en paquets bancaris, promocions lligades a la fidelització del client i propostes de crèdit «llestes per utilitzar» han sigut pràctiques habituals. Per a molts usuaris, el límit entre una oferta informativa i l’activació real d’un producte no sempre ha sigut clar, especialment quan les condicions es modificaven sense una petició expressa per part del titular del compte.
Llei sobre crèdit al consum
A partir d’aquest punt, el Govern ha decidit intervenir directament en aquest àmbit. L’avantprojecte de llei sobre crèdit al consum aprovat per l’Executiu estableix de manera expressa que la banca no podrà expedir targetes de crèdit que no hagin sigut sol·licitades prèviament pel client ni ampliar les línies de finançament existents sense el seu consentiment exprés. El text legal és contundent a l’assenyalar que «es prohibeix tota concessió de crèdit als consumidors que no hagin sol·licitat prèviament i sense el seu consentiment exprés», una formulació que busca tancar qualsevol escletxa a pràctiques unilaterals per part de les entitats.
La mesura pretén posar fi a una dinàmica que s’ha repetit durant anys en el sector financer. L’ampliació automàtica de límits en targetes ja existents o l’activació de noves línies de crèdit sense una petició prèvia formaven part d’una operativa estesa, moltes vegades lligada a campanyes comercials o a promocions internes. Tot i que la llei de serveis de pagaments ja obligava les entitats a abstenir-se d’enviar instruments de pagament no sol·licitats, tret d’en casos de renovació, el nou marc normatiu amplia el focus i se centra també a impedir l’increment unilateral del crèdit disponible.
El Ministeri d’Economia ha remarcat que la prohibició no suposa un veto a l’activitat comercial de les entitats. Les ofertes de finançament continuaran sent possibles, sempre que no es tradueixin en una concessió efectiva sense l’acceptació del consumidor. En aquest sentit, el mateix departament aclareix que la norma no ha d’impedir que els prestamistes anunciïn o ofereixin crèdits en el marc d’una relació comercial, però sí que aquests s’activin sense que el client hagi manifestat de manera expressa la seva conformitat.
Regulació del finançament al consum
L’avantprojecte va més enllà de les targetes de crèdit i planteja una regulació integral del finançament al consum. La norma trasllada dues directives europees i inclou des de préstecs personals i microcrèdits fins a pagaments fraccionats i crèdits ràpids, i incorpora per primera vegada els models coneguts com a buy now, pay later. Entre els elements més destacats figura la fixació de límits al cost dels diners per frenar pràctiques considerades usuràries, amb especial incidència en les targetes ‘revolving’, tradicionalment associades als preus més elevats del mercat.
A més, la futura llei introdueix límits al cost dels descoberts, reforça les obligacions de transparència i estén la supervisió del Banc d’Espanya a totes les empreses que concedeixin crèdit al consum, incloses plataformes digitals. També estableix que les companyies que vulguin oferir finançament per impulsar les seves vendes ho hauran de fer a través de mitjancers financers regulats o, en cas contrari, no podran aplicar interessos. Amb aquest conjunt de mesures, el Govern busca reforçar la protecció del consumidor i evitar situacions de sobreendeutament derivades de la concessió de crèdit sense una sol·licitud prèvia i conscient per part del ciutadà.
