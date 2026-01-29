Els empresaris gironins denuncien un perjudici "inquantificable" pel caos a Rodalies i exigeixen inversions
El Grup Impuls per Girona critica que el transport ferroviari està a "nivells crítics" per "dècades d'infrafinançament"
El Grup Impuls per Girona (GIG), que agrupa les cambres de comerç, la Foeg, Pimec i el Fòrum Carlemany, denuncia que el caos a Rodalies ha provocat un perjudici "greu i inquantificable" a les empreses i als ciutadans de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya. "La paralització i les falles constants del servei de Rodalies han posat en evidència allò que moltes empreses i treballadors fa temps que pateixen: la xarxa ferroviària catalana està deteriorada per la falta d'inversions estructurals i manteniment de les infraestructures", denuncien. Per això, exigeixen que es planifiquin i s'executin les inversions necessàries i al·leguen que el transport ferroviari està a "nivells crítics" per "dècades d'infrafinançament".
En un manifest, el GIG remarca que "fins i tot l'administració estatal s'ha vist obligada a reconèixer que la manca d'inversió i l'antiguitat de la infraestructura" han contribuït a la situació actual. "Denunciem que aquesta situació no és un accident aïllat sinó la manifestació d'un problema més profund: Girona i Catalunya pateixen una greu desinversió en infraestructures, inclòs el transport ferroviari, que ha arribat a nivells crítics després de dècades d'infrafinançament".
Els empresaris remarquen que la demarcació, com a porta d'Europa i pas de ciutadans i mercaderies, pateix "amb més gravetat aquesta situació" i exposen que, segons diverses anàlisis econòmiques i estadístiques, entre el 2010 i el 2023 l'Estat només ha executat "aproximadament la meitat de la inversió pressupostada en ferrocarril a Catalunya", deixant pendents més de 5.000 milions d'euros d'inversió prevista en infraestructures ferroviàries i renovació de trens i línies. "Tots els governs han fracassat en l'intent de revertir aquesta situació", afegeixen.
El GIG subratlla que aquest "dèficit estructural d'inversió" no es limita només a la xarxa ferroviària, perquè Catalunya acumula un "dèficit històric en inversions en infraestructures" que "pot situar-se entre 35.000 i 40.000 milions d'euros" en els darrers anys, segons informes de grups empresarials independents.
Segons els empresaris, la manca d'inversions tant en carreteres com en ferrocarril ha tingut "impactes reals i directes sobre les empreses i els seus treballadors" perquè tant la competitivitat i la productivitat es redueixen per "un sistema de mobilitat deficient i una xarxa viària amb escàs manteniment": "L'absència de connexions fiables, retards constants, eliminació de freqüències a l'AVE que no tornen i la degradació de la infraestructura impedeixen una logística eficaç i dificulten la vida quotidiana dels professionals i dels clients". El GIG alerta que és un cost "que paga tota l'economia gironina i catalana", especialment les petites i mitjanes empreses i sectors connectats a la mobilitat i al comerç interregional.
L'empresariat gironí adverteix que la problemàtica no es limita al sector del transport i afirma que és "la punta de l'iceberg d'un país que pateix una greu desinversió en àmbits essencials com l'ensenyament, la sanitat i molts altres serveis públics" perquè els recursos públics "no arriben allà on es necessiten". "Quan ens adonem del mal que ens han fet tots aquests anys de dèficit fiscal i d'ofegament econòmic ja és massa tard. Tot cau pel seu propi pes", critica.
Segons el GIG, el model actual de finançament i gestió de recursos públics ha demostrat "ser insuficient per garantir els béns i serveis essencials que una societat moderna necessita".
Per això, el Grup Impuls per Girona exigeix una planificació d'inversions públiques "transparent, vinculant i amb calendari executiu", que garanteixi que els recursos pressupostats realment s'executen en les infraestructures que les comarques gironines i Catalunya necessiten "urgentment" i reclama un finançament "just i proporcional" que posi fi "a dècades de dèficit fiscal i desequilibris en el repartiment de recursos públics".
Els empresaris afirmen que només la gestió propera dels recursos pot revertir l'actual situació de desinversió "crònica" i insten totes les forces polítiques a unir-se per un projecte de país que posi "la competitivitat, la justícia fiscal i el benestar social al centre de l'agenda política i econòmica".
"Girona i Catalunya mereixen infraestructures fiables, serveis públics eficients i una economia capaç de competir en l'era global. Estem cansats d'excuses, de retards i reiterats incompliments. Exigim responsabilitat, inversions reals i un futur digne per a tothom", conclou el GIG.
