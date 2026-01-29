Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Regularització immigrantsCelebració UniTítol ESOHospital públic RipollMarc PuigtióDetinguts Salt
instagramlinkedin

Oferta d’ocupació pública

Catalunya ofereix 1.300 noves places de funcionaris: aquestes són les especialitats i els requisits

El gruix de l’oferta és per cobrir llocs en l’Administració, amb 1.112 places disponibles, però també es busquen metges, veterinaris, psicòlegs i enginyers de diferents disciplines, entre d’altres

La Generalitat escurça de dos anys a 10 mesos la durada de les oposicions per treure plaça de funcionari

Un veterinari de la Generalitat de Catalunya prepara una dosi per vacunar unes vaques contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC), la setmana passada.

Un veterinari de la Generalitat de Catalunya prepara una dosi per vacunar unes vaques contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC), la setmana passada. / GENERALITAT / Europa Press

María Jesús Ibáñez

Barcelona

Catalunya busca 36 ambientòlegs, 10 arquitectes, 11 enginyers agrònoms, 19 veterinaris i 1.112 empleats de l’Administració perquè treballin en els serveis públics. Són alguns dels perfils professionals que aquest febrer podran presentar-se a algun dels 31 processos de selecció que convocarà el Govern per cobrir un total de 1.325 places de personal funcionari, segons ha donat a conèixer aquest dijous la Conselleria de Presidència.

La convocatòria, que permetrà que aquells que aprovin les respectives oposicions prenguin possessió dels seus llocs la primavera del 2027, com a molt tard, coincideix amb la posada en marxa d’una campanya que aspira a captar nou talent per treballar per a la Generalitat i garantir el relleu generacional, ja que s’acosta una forta onada de jubilacions en alguns àmbits.

En concret, el desglossament de les places que es convocaran és el següent, segons ha detallat Presidència:

Cos superior d’Administració: 376 places (315 places de general, 45 places de jurídica, vuit places d’econòmica i vuit places de prevenció de riscos laborals)

Cos de gestió d’Administració: 28 places (repartit en 26 places de general i dues places de prevenció de riscos laborals)

Cos d’Administració: 366 places

Cos auxiliar d’Administració: 114 places

Cos subaltern d’Administració: 228 places

Cos de titulació superior, ambientòlegs: 36 places

Cos de titulació superior, arquitectura: 10 places

Cos de titulació superior, arxiver: 1 plaça

Cos de titulació superior, cartografia: 1 plaça

Cos de titulació superior, enginyeria agronòmica: 11 places

Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports: 3 places

Cos de titulació superior, enginyeria forestal: 3 places

Cos de titulació superior, enginyeria industrial: 3 places

Cos de titulació superior, enginyeria de mines: 2 places

Cos de titulació superior, enginyeria química: 2 places

Cos de titulació superior, metge avaluador: 5 places

Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia: 2 places

Cos de titulació superior, pedagogia: 2 places

Cos de titulació superior, planificació lingüística: 3 places

Cos de titulació superior, psicologia: 6 places

Cos de titulació superior, salut pública: 9 places

Cos de titulació superior, veterinària: 19 places

Cos de diplomatura, arquitectura tècnica: 3 places

Cos de diplomatura, biblioteconomia: 8 places

Cos de diplomatura, educació social: 6 places

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola: 30 places

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica forestal: 5 places

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial: 16 places

Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques: 3 places

Cos de diplomatura, salut pública: 3 places

Cos de diplomatura, treball social: 21 places

Les inscripcions a cada una de les convocatòries es podran començar a realitzar l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),que està disponible a la web de la Generalitat.

Com ja està sent habitual en les últimes edicions, els que aprovin les oposicions hauran de realitzar posteriorment una formació obligatòria, perquè puguin habilitar-se, més enllà dels coneixements acreditats en el procés de selecció, com a persones capacitades amb les habilitats i competències necessàries per desenvolupar les seves noves funcions al sector públic.

Oferta d’ocupació pública del 2026

Està previst, així mateix que durant el mes de març el Govern aprovi l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2026, a fi de complir els terminis establerts al reglament de selecció, modificat recentment.

Coincidint amb la publicació d’aquesta convocatòria, es posarà en marxa una campanya amb l’objectiu de captar nou talent per a la Generalitat. Aquesta iniciativa inclou, entre altres formats, la col·laboració amb ‘influencers’ catalans, continguts divulgatius a les xarxes socials la mateixa Generalitat, cartelleria exterior, falques de ràdio i mencions en diferents programes radiofònics, així com la col·laboració amb diversos organismes, com universitats públiques i biblioteques, entre d’altres.

Notícies relacionades

L’objectiu, com ja s’ha dit, és garantir el relleu generacional i atraureprofessionals qualificat en àrees clau, necessaris perquè l’Administració pugui fer front als reptes emergents.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
  2. L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
  3. Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
  4. Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
  5. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  6. No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
  7. Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
  8. La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut

La comunitat educativa del Carme Auguet defensa que "l'escola pública és l'única opció" al Pont Major

La comunitat educativa del Carme Auguet defensa que "l'escola pública és l'única opció" al Pont Major

Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic

Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic

El consell de Jorge Morales sobre col·locar la roba sobre els radiadors

El consell de Jorge Morales sobre col·locar la roba sobre els radiadors

Transports i el Govern supervisaran les actuacions a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà cada setmana

Transports i el Govern supervisaran les actuacions a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà cada setmana

El Suprem rebutja el recurs del pare de la Noelia amb què intentava parar la seva eutanàsia

El Suprem rebutja el recurs del pare de la Noelia amb què intentava parar la seva eutanàsia

La llibreria mallorquina Quart Creixent s'incorpora al projecte d'Abacus i La Llibreria 22

La llibreria mallorquina Quart Creixent s'incorpora al projecte d'Abacus i La Llibreria 22

Peralada recupera un oratori inèdit de Caldara i porta William Christie i Vox Luminis al seu festival de Pasqua

Peralada recupera un oratori inèdit de Caldara i porta William Christie i Vox Luminis al seu festival de Pasqua

La UdG participa en un projecte europeu per impulsar una pesca més sostenible al Mediterrani

La UdG participa en un projecte europeu per impulsar una pesca més sostenible al Mediterrani
Tracking Pixel Contents