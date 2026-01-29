Oferta d’ocupació pública
Catalunya ofereix 1.300 noves places de funcionaris: aquestes són les especialitats i els requisits
El gruix de l’oferta és per cobrir llocs en l’Administració, amb 1.112 places disponibles, però també es busquen metges, veterinaris, psicòlegs i enginyers de diferents disciplines, entre d’altres
La Generalitat escurça de dos anys a 10 mesos la durada de les oposicions per treure plaça de funcionari
María Jesús Ibáñez
Catalunya busca 36 ambientòlegs, 10 arquitectes, 11 enginyers agrònoms, 19 veterinaris i 1.112 empleats de l’Administració perquè treballin en els serveis públics. Són alguns dels perfils professionals que aquest febrer podran presentar-se a algun dels 31 processos de selecció que convocarà el Govern per cobrir un total de 1.325 places de personal funcionari, segons ha donat a conèixer aquest dijous la Conselleria de Presidència.
La convocatòria, que permetrà que aquells que aprovin les respectives oposicions prenguin possessió dels seus llocs la primavera del 2027, com a molt tard, coincideix amb la posada en marxa d’una campanya que aspira a captar nou talent per treballar per a la Generalitat i garantir el relleu generacional, ja que s’acosta una forta onada de jubilacions en alguns àmbits.
En concret, el desglossament de les places que es convocaran és el següent, segons ha detallat Presidència:
Cos superior d’Administració: 376 places (315 places de general, 45 places de jurídica, vuit places d’econòmica i vuit places de prevenció de riscos laborals)
Cos de gestió d’Administració: 28 places (repartit en 26 places de general i dues places de prevenció de riscos laborals)
Cos d’Administració: 366 places
Cos auxiliar d’Administració: 114 places
Cos subaltern d’Administració: 228 places
Cos de titulació superior, ambientòlegs: 36 places
Cos de titulació superior, arquitectura: 10 places
Cos de titulació superior, arxiver: 1 plaça
Cos de titulació superior, cartografia: 1 plaça
Cos de titulació superior, enginyeria agronòmica: 11 places
Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports: 3 places
Cos de titulació superior, enginyeria forestal: 3 places
Cos de titulació superior, enginyeria industrial: 3 places
Cos de titulació superior, enginyeria de mines: 2 places
Cos de titulació superior, enginyeria química: 2 places
Cos de titulació superior, metge avaluador: 5 places
Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia: 2 places
Cos de titulació superior, pedagogia: 2 places
Cos de titulació superior, planificació lingüística: 3 places
Cos de titulació superior, psicologia: 6 places
Cos de titulació superior, salut pública: 9 places
Cos de titulació superior, veterinària: 19 places
Cos de diplomatura, arquitectura tècnica: 3 places
Cos de diplomatura, biblioteconomia: 8 places
Cos de diplomatura, educació social: 6 places
Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola: 30 places
Cos de diplomatura, enginyeria tècnica forestal: 5 places
Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial: 16 places
Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques: 3 places
Cos de diplomatura, salut pública: 3 places
Cos de diplomatura, treball social: 21 places
Les inscripcions a cada una de les convocatòries es podran començar a realitzar l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),que està disponible a la web de la Generalitat.
Com ja està sent habitual en les últimes edicions, els que aprovin les oposicions hauran de realitzar posteriorment una formació obligatòria, perquè puguin habilitar-se, més enllà dels coneixements acreditats en el procés de selecció, com a persones capacitades amb les habilitats i competències necessàries per desenvolupar les seves noves funcions al sector públic.
Oferta d’ocupació pública del 2026
Està previst, així mateix que durant el mes de març el Govern aprovi l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2026, a fi de complir els terminis establerts al reglament de selecció, modificat recentment.
Coincidint amb la publicació d’aquesta convocatòria, es posarà en marxa una campanya amb l’objectiu de captar nou talent per a la Generalitat. Aquesta iniciativa inclou, entre altres formats, la col·laboració amb ‘influencers’ catalans, continguts divulgatius a les xarxes socials la mateixa Generalitat, cartelleria exterior, falques de ràdio i mencions en diferents programes radiofònics, així com la col·laboració amb diversos organismes, com universitats públiques i biblioteques, entre d’altres.
L’objectiu, com ja s’ha dit, és garantir el relleu generacional i atraureprofessionals qualificat en àrees clau, necessaris perquè l’Administració pugui fer front als reptes emergents.
