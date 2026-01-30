Despunta la inversió
L’economia espanyola accelera en el quart trimestre i tanca el 2025 amb un creixement del 2,8%
La millora del mercat laboral i la recuperació del poder adquisitiu van apuntalar l’economia espanyola que lidera per segon any consecutiu a les economies desenvolupades
Pablo Gallén
L’economia espanyola va accelerar el seu ritme d’avanç en el tram final de l’any i va acabar el 2025 amb un creixement del 2,8%, el doble del que s’espera per al conjunt de la zona de l’euro i amb això lidera per segon any consecutiu a les economies desenvolupades. El PIB va augmentar un 0,8% en el quart trimestre respecte al tercer, el registre trimestral més gran de tot l’exercici, impulsat per l’impuls del consum de les llars i de la inversió, en un context internacional marcat per la incertesa, segons les dades de la Comptabilitat Nacional publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Aquest repunt trimestral es va veure impulsat per la demanda interna, que va aportar un punt al creixement, davant el comportament del sector exterior, que va restar dues dècimes a l’avanç de l’economia espanyola en la recta final d’any. Per la seva banda, el creixement interanual del PIB es va situar en el quart trimestre en el 2,6%, una dècima menys que en el trimestre anterior i la seva menor taxa en dos anys, en concret, des del quart trimestre del 2023.
El motor del consum es va reforçar al llarg de l’any: la despesa de les llars va créixer un 3,4% el 2025, recolzat en una creació d’ocupació «rècord» i en una millora de l’estabilitat i la qualitat del treball, d’acord amb l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’últim trimestre coneguda aquesta setmana. Al tancament del 2025, la taxa d’atur va caure a més per sota del 10% per primera vegada des del 2008. A aquest impuls s’hi va sumar la recuperació del poder adquisitiu: la renda real de les famílies va avançar un 1,5%, amb increments salarials per sobre de la inflació.
Pel costat de la inversió, el creixement també va guanyar tracció i es va situar en el 6,3% el 2025. En aquest apartat, van destacar l’augment de la inversió en construcció (+5,2%) i el fort repunt de la inversió en béns d’equipament (+9%), dos components clau pel seu vincle amb l’activitat empresarial i la capacitat productiva.
Augmenta la productivitat
La fortalesa de l’exercici deixa, a més, una base de sortida favorable per al 2026: el tancament del 2025 aporta una inèrcia que eleva el punt de partida del PIB per a aquest any fins a un 1,1%. En aquest escenari, Espanya tornaria a situar-se entre les economies amb millor acompliment entre els seus principals socis europeus, segons les últimes previsions del Fons Monetari Internacional (FMI) publicades fa tot just un parell de setmanes.
En paral·lel, la productivitat per hora treballada va augmentar un 0,7% el 2025, una dada que apunta a un patró poc habitual en la història recent: la creació intensa d’ocupació convivint amb un augment de l’eficiència del treball. El Ministeri d’Economia destaca que «aquesta evolució, segons la lectura que acompanya les xifres, estaria vinculada a una modernització del model productiu afavorida per les polítiques públiques i el Pla de Recuperació».
