Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ERC GironaMultireincidènciaAccident mortalRodaliesAgenda cap de setmanaConcert per Palestina
instagramlinkedin

La gironina Som Energia posa en marxa un projecte d’autoconsum col·lectiu a Molins de Rei

La nova instal·lació preveu abastir fins a 100 habitatges

El projecte d’autoconsum col·lectiu a Molins de Rei de Som Energia.

El projecte d’autoconsum col·lectiu a Molins de Rei de Som Energia. / Som Energia

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La cooperativa Som Energia, nascuda a Girona, ha posat en funcionament un nou projecte de Generació Urbana (GURB) a Molins de Rei per subministrar electricitat renovablea llars del municipi i també a una part de Sant Vicenç dels Horts.

La instal·lació, que ja ha finalitzat les obres, consta de 143 plaques solars i té una potència nominal de 66 kW. Segons la cooperativa, la producció prevista podria abastir fins a 100 habitatges situats dins d’un radi de dos quilòmetres. El projecte, a més, està pensat exclusivament per a persones consumidores domèstiques i no es comercialitza per a empreses.

El GURB s’emmarca en el model d’autoconsum col·lectiu, una fórmula que permet accedir a energia renovable sense haver d’instal·lar plaques a la teulada de casa. En aquest cas, les persones usuàries s’hi poden adherir amb un cost únic de 50 euros i una quota de servei d’uns 13 euros per kW i mes, d’acord amb la informació facilitada per Som Energia.

Des de l’equip tècnic, Vanessa Pararols defensa que aquest tipus d’iniciatives apropen la generació renovable "als barris i a les llars" i impulsen "un model energètic més just, local i participatiu". Les inscripcions per sumar-se al projecte de Molins de Rei s'han obert aquest divendres.

Tres projectes d’autoconsum

Amb aquesta nova posada en marxa, Som Energia suma el tercer projecte d’aquest servei després dels que ja funcionen a Mataró i Cardedeu, i assegura que continua treballant per desplegar més GURB en altres punts del territori.

Notícies relacionades i més

La cooperativa, fundada a Girona el 2010, opera arreu de l’Estat i afirma que compta amb més de 87.000 persones, empreses i entitats sòcies, més de 119.000 contractes i una generació pròpia de 39,8 GWh anuals, amb l’objectiu de contribuir a una transició energètica "100% renovable, distribuïda i en mans de la ciutadania".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents