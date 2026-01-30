La IA i les seves oportunitats centren l'anàlisi econòmic de CaixaBank a Girona
Més de 150 clients de l'entitat participen en una trobada en la qual s'han repassat les claus d'inversió per als pròxims mesos
Més de 150 clients de CaixaBank Wealth Management han participat aquest divendres, a l'Auditori de l'entitat a Girona, en una jornada centrada en les perspectives econòmiques i financeres per al 2026. L'esdeveniment, que forma part del cicle anual de conferències "Perspectives", ha tingut com a tema principal l'impacte de les bombolles econòmiques i la Intel·ligència Artificial (IA) com a motors d'innovació i canvi.
En aquesta edició, titulada "La funció social de les bombolles", s'han analitzat les tendències econòmiques i les oportunitats d'inversió que s'esperen per al pròxim any. Els experts de CaixaBank han reflexionat sobre com les bombolles financeres, tot i els seus efectes a curt termini, poden generar canvis profunds i duradors en el panorama econòmic global. En particular, la IA ha estat destacada com una de les àrees més disruptives, amb un creixement d'inversions de grans dimensions, que, segons els analistes, pot beneficiar tota la societat mitjançant el desenvolupament d'infraestructures i tecnologies innovadores.
Fernando Rodríguez, membre de l'equip d'estratègia de CaixaBank Wealth Management, ha explicat que, malgrat els perills inherents a les bombolles econòmiques, aquestes poden ser fonamentals per impulsar el canvi tecnològic. En el cas de la IA generativa, com la que alimenta models de llenguatge natural com ChatGPT, Rodríguez ha assenyalat que la inversió massiva en aquesta tecnologia podria transformar sectors clau com la generació i distribució d'energia, aportant beneficis a llarg termini.
L'informe "Perspectives 2026", presentat durant la jornada, també analitza tres grans tendències econòmiques globals. A nivell mundial, es destaca la fortalesa de l'economia nord-americana, amb un mercat laboral robust, tot i l'inflació persistent que limita les opcions d'intervenció de la Reserva Federal. A Europa, malgrat els avanços fiscals a països com Alemanya, es subratlla la necessitat d'innovar en àrees crítiques com l'energia per garantir la competitivitat futura. Finalment, en el cas de la Xina, l'informe adverteix que la dependència de les exportacions i la transferència de rendes de les famílies al sector industrial no és una estratègia sostenible a llarg termini.
Pel que fa a les tendències d'inversió, CaixaBank ha assenyalat que, tot i que 2026 serà un any amb incerteses i possibles bombolles en determinats sectors, els inversors que mantinguin una estratègia de diversificació i prudència podran aprofitar oportunitats significatives.
